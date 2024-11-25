Российский кинокритик Антон Долин назвал причину, почему в России почти не снимают фильмы о войне: этого никто вслух не скажет

Российский кинокритик и журналист Антон Долин, покинувший РФ в марте 2022 года и осудивший полномасштабное вторжение в Украину, рассказал, почему художники-путинисты не осмеливаются создавать фильмы о войне. Вспомнил кинематографист о российском сериале "Порода", рассказывающий об "становление украинского нацизма и донецких шахтеров", продюсером которого стал фигурант "Миротворца" Сергей Жигунов.

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"Мне сегодня буквально прислали новость. Ну она была бы смешной, не будьте она настолько грустной. Про то, что Сергей Жигунов как продюсер придумал делать сериал, героизирующий "СВО". А дальше 50 режиссеров отказалось, по его словам, его снимать", – рассказал Долин российской службе немецкой газеты BILD.

Критик объяснил: мол, кино снимают долго и неизвестно, когда закончится война: "Кино такая штука, ее делают долго. И я думаю, что даже сейчас, когда всем понятно, что война прям завтра не кончится, а вдруг кончится. То есть киношники, они приучены к какому-то стратегическому мышлению, хотя бы немножко".

Художники боятся прославлять так называемую "СВО", ведь в случае проигрыша России они потеряют свою работу или предстанут перед судом. Однако, по словам Долина, никто из режиссеров не признается в своих страхах: "Ну конечно, они скажут: "Да что вы, просто у меня много других проектов. Другие есть творческие планы". Но по-прежнему съемки фильма героизирующего "СВО" предстают в глазах большинства режиссеров рискованным предприятием".

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