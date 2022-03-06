Кинокритик Антон Долин покинул Россию: не могу дышать воздухом, в котором люди смотрят кино, пока в Украине убивают

Известный российский журналист, кинокритик, ведущий радиостанций Антон Долин покинул территорию Россию из-за несогласия с агрессивной политикой президента Владимира Путина, который начал полномасштабную войну против Украины. Он признался, что не может находиться в стране, где нет свободы слова, а сограждане являются соучастниками преступления.

Соответствующее сообщение журналист опубликовал на своей странице в Facebook. Долин признался, что его родиной всегда была Россия, но сейчас никакой России больше не существует.

"Я просто не мог дышать московским воздухом, в котором люди продолжали обсуждать планы, смотреть кино, проводить искусствоведческие дискуссии, ходить на вернисажи и премьеры, пока в Украине убивают и умирают. Каждая минута такого существования подтверждала очевидное: ты – соучастник", – подчеркнул кинокритик.

Видео дня

По словам Долина, последние 10 дней он не может думать о чем-либо, кроме войны в Украине, где у него осталось много друзей. Журналист убежден, что рано или поздно украинцы победят, а вот Россию ждет моральная катастрофа.

Долин добавил, что в день отъезда дверь его квартиры пометили символом Z: "Смысл ясен: "Мы знаем, где живет твоя семья, берегись". Идите знаете куда, жалкие Zомби?"

Кинокритик заявил, что сейчас находится в Латвии, и закончил свой пост призывом: "Нет войне!"

Напомним, на российской военной технике в Украине заметили символ Z. Точно неизвестно, что обозначает эта буква. Согласно разным версиям, Z – это "Западный военный округ". либо же "финал". Минобороны РФ говорит, что Z используется вместе со фразами "За мир", "За правду" и "Заканчиваем войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о выезде из России Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Земфиры и Ренаты Литвиновой, которые выступили против войны в Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!