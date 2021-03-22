Российский "Холостяк" неожиданно покинул ведущий Никита Добрынин

Украинский шоумен, ведущий нового сезона российского "Холостяка" с рэпером Тимати Никита Добрынин покинул проект из-за положительного теста на COVID-19.

Так, в третьем выпуске романтического реалити, который выйдет 28 марта, зрители увидят нового ведущего. Об этом сообщается на официальном сайте канала "ТНТ".

Отмечается, что Добрынин хорошо показал себя в первых двух выпусках российской версии с Тимати, однако организаторы шоу не могли рисковать здоровьем участников. Поэтому с Никитой им пришлось попрощаться. Имя нового ведущего на канале скрывают – сохраняют интригу.

Добрынин покинул место ведущего российского "Холостяка" ТНТ

Напомним, что Никита Добрынин был героем украинского "Холостяка" в 2019 году и не только выбрал в финале девушку Дашу Квиткову, но и женился на ней спустя год после завершения проекта.

В январе 2021 года звездная пара сообщила о том, что ожидает первенца. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.

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