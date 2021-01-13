Российский блогер Варламов арестован в Южном Судане

В городе Капоэта (Южный Судан) задержали известного российского блогера Илью Варламова и общественного деятеля, участника Pussy Riot Петра Верзилова.

Причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Местные силовики считают, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона". Об этом пишет издание "Медиазона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также была задержана супруга Варламова – Любовь, и директор Европейской гимназии Иван Боганцев.

Вардамов и Верзилов в южносуданской тюрьме. РБК

По словам Верзилова, все задержанные прибыли в африку, как туристы. Их сняли с рейса и привезли в отдел полиции. Варламов уточнил, что при обыске багажа силовики нашли у него пульт от квадрокоптера, но самого дрона у блогера не было, так как его изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого.

"Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь", – рассказал блогер.

Силовики пригрозили, что если задержанные сами не отдадут гаджеты, солдаты отберут их силой. Позже выяснилось, что суданские военные заявили, россияне арестованы, поскольку у них нет разрешения от местного Министерства дикой природы. В российском МИД, в свою очередь, отметили, что ведут переговоры об освобождении граждан РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илья Варламов рассказал о том, как переболел коронавирусом. Блогер также перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся.