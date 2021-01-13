Російський блогер Варламов заарештований у Південному Судані

У місті Капоета (Південний Судан) затримали відомого російського блогера Іллю Варламова і громадського діяча, учасника Pussy Riot Петра Верзілова.

Причиною затримання став пульт від дрона, який знайшли в багажі Варламова. Місцеві силовики вважають, що росіяни могли вести "зйомку військових об'єктів із коптера". Про це пише видання "Медіазона" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Також була затримана дружина Варламова – Любов, і директор Європейської гімназії Іван Боганцев.

Вардамов і Верзілов у південносуданській в'язниці. РБК

За словами Верзілова, всі затримані прибули в Африку як туристи. Їх зняли з рейсу і привезли до відділку поліції. Варламов уточнив, що під час обшуку багажу силовики знайшли у нього пульт від квадрокоптера, але самого дрона у блогера не було, бо його вилучили ще в Уганді, де росіяни побували до цього.

"Нас наразі намагаються допитувати і вилучити телефони, ми поки їх не віддаємо. Але вже оголошено, що телефони заберуть, а нас залишать тут", – розповів блогер.

Силовики пригрозили, що якщо затримані самі не віддадуть гаджети, солдати відберуть їх силою. Пізніше з'ясувалося, що суданські військові заявили, росіяни заарештовані, оскільки у них немає дозволу від місцевого Міністерства дикої природи. У російському МЗС, зі свого боку, відзначили, що ведуть переговори щодо звільнення громадян РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілля Варламов розповів про те, як перехворів на коронавірус. Блогер також перерахував нетипові симптоми інфекції, з якими зіткнувся.