Российский артист пожаловался на отсутствие прямых рейсов из Москвы в Киев: украинцы негодуют

Российский музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) возмутился тем, что между Москвой и Киевом нет прямых рейсов. Он назвал запрет полетов между городами "тупым".

Артист отметил, что "все, как летали, так и летают, только очень неудобно". Соответствующий пост Обломов опубликовал на странице в Facebook.

"Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже скудоумного примата, который извлек бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Раньше радоваться этому мог владелец Белавиа, но теперь и он не при деле. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно", – написал музыкант.

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Под постом украинцы стали активно писать возмущенные комментарии. Многие раскритиковали российского артиста за его высказывания.

"Если бы россияне были нормальными, а РФ нормальной страной, то не было бы никаких запретов. А когда русские думают, как украсть у соседа что-то, а РФ оккупирует соседей, чтобы ее жители порадовались, то получаются вот такие запреты. Жаль, что такие слабые, надо вообще границу закрывать", "И это прекрасно. Со страной агрессором должно быть именно так. Вернее в идеале, у нас с ней в принципе ничего быть не должно. Но если и остаются линии соприкосновения – то да, все должно быть максимально неудобным!" – пишут люди в сети.

Коротко о знаменитости:

Василий Гончаров (Вася Обломов) – российский музыкант, вокалист, поэт, композитор и музыкальный продюсер. Основатель и лидер группы "Чебоза". Более известен как Вася Обломов в связи с созданием одноименного музыкального проекта. Один из основателей и участник музыкально-поэтического проекта "Господин хороший".

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