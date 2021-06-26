Сумская пожаловалась на плохие условия в поездах 'Укрзалізниці': это сущий ад

Украинская актриса Ольга Сумская высказала свое мнение о поездах "Укрзалізниці", которые не оснащены кондиционером. Знаменитость записала видеообращение, в котором пожаловалась на плохие условия во время поездки.

Так, на официальной странице в Facebook Сумская опубликовала гневной пост, в котором рассказала, как она более 5 часов ехала в поезде Кременчук-Киев без кондиционера (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца). Звезда отметила, что из-за жары в купе несколько раз обливала себя водой. В конце поста она предостерегла всех, что перед покупкой билетов, необходимо проверять, оснащен ли поезд кондиционером или нет.

Видео дня

"Оказывается есть поезда, где кондиционирования вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг-Киев. Это сущий ад! Днем +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!" – написала в соцсети артистка.

Коротко о знаменитости:

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана", а также многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская ответила на обвинения старшей сестры Натальи из-за ее публичной жизни. Она высказалась, почему "каждый свой шаг" выставляет напоказ в соцсетях.