Российский актер сериалов "Невский" в "Морские дьяволы" Евгений Шишов погиб в Курской области. Он пошел добровольцем на войну, поддавшись пропаганде и возненавидев украинский народ.

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Как стало известно российским медиа, оккупант подписал контракт с Министерством обороны РФ в феврале этого года. Недавно его перебросили в Курскую область, где ВСУ проводит наступательную операцию.

18 августа актер, взявший себе позывной STALKER, получил осколочное ранение и скончался во время эвакуации в госпиталь. Пока его тело привезли в Ростов. У захватчика осталась дочь-подросток.

Последний пост оккупант опубликовал 31 июля. Тогда он радостно писал фанатам: "Всем джамбо. Хорошего дня и отличного настроения".

За свои 42 года актер сыграл в 19 разных сериалах, однако променял карьеру на военную форму и оружие, чтобы убивать и терроризировать украинцев.

Местные паблики называют Шишова "героем, который погиб, защищая Россию", однако игнорируют, что артист воевал на территории Украины задолго до начала наступления на Курскую область.

Ранее OBOZ.UA писал, что 61-летний российский музыкант-оккупант пережил инсульт на войне и вернулся домой. Он добровольно вступил в первую фронтовую творческую бригаду армии РФ.

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