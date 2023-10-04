Российский актер Павел Деревянко публично признал себя путинистом, который ненавидит Украину

Российский комик Александр Незлобин, который выступил против войны и покинул страну-агрессора, высказался о "переобувшейся" позиции своего товарища, российского актера Павла Деревянко. Еще в 2021 году тот осуждал преступный путинский режим и поддерживал "оппозиционера" Алексея Навального. После полномасштабного вторжения он долго не высказывал своей позиции, однако в августе 2023 года засветился на Донбассе, куда привез помощь оккупантам-террористам.

Незлобин предполагает, что актера вынудили посетить аннексированные украинские территории и поддержать захватчиков. Якобы таким образом его наказали за прошлую симпатию к Навальному. Вот только Деревянко с пеной у рта доказывает пропагандистским СМИ обратное, то есть открыто признает себя путинистом и фанатом кровопролитной войны.

"Паша Деревянко поехал на Донбасс. Это, наверное, расплата за его поддержку Навального, когда его посадили. Сейчас он говорит: "Я еду на Донбасс к нашим ребятам". Что это такое? Каким-то образом они его взяли за ж*пу", – высказал свое мнение Незлобин в интервью Екатерине Гордеевой.

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В ответ на это актер, который, к слову, снимался в фильме "Ржевский против Наполеона" с Владимиром Зеленским, поспешил заверить, что никакого давления на него не оказывали и так называемую "ДНР" он посетил по собственному желанию.

"Мы с Сашей знакомы лично. Но я никогда ни с кем не ссорился. С ним – в том числе. Я ездил на Донбасс по собственной воле и выразил таким образом свою человеческую и гражданскую позицию", – выдал актер, поставив на себе клеймо агрессора и украинофоба.

Отметим, после поездки на захваченный Донбасс Деревянко принялся петь оды "героизму" оккупантов. Кроме того, в России он встречался с украинскими детьми, которых россияне вывезли с Донецкой и Луганской областей на свои территории.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Незлобин заявил, что в его жилах течет украинская кровь. По мнению комика, он не предает Родину-Россию и действует в ее интересах, когда призывает прекратить войну.

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