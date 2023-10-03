Российский комик Александр Незлобин признался, что в его жилах течет украинская кровь, и прямо назвал главного виновника войны в Украине

Российский комик Александр Незлобин признался, что в его жилах течет украинская кровь. По мнению "оппозиционера", он не предает Родину-Россию и действует в ее интересах, когда призывает прекратить войну.

В геноциде, по мнению россиянина, виноваты не оккупанты, которые своими руками убивают, грабят и насилуют украинцев, а "власть". Об этом Незлобин рассказал в интервью Екатерине Гордеевой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Выбрать между Родиной и истиной комик не смог. В то же время юморист заявил, что имеет украинскую кровь, а значит, кто-то из его родственников жил или живет в Украине.

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"Я же действую, исходя из истины, как я ее себе представляю. Я никак не предаю Родину. Люди говорят, что я предатель, а я – нет. Во мне есть украинская и российская кровь. Я против этой войны", – сказал артист.

Незлобин заявил, что считает виновными в войне не оккупантов и военное руководство, отдающее преступные приказы, а абстрактную "власть", которая хочет "дольше остаться".

Комик считает, что не целесообразно отвлекаться от "хороших россиян", которые против кровопролития, но боятся об этом сказать. Хотя такие "аполитические" граждане и продолжают спонсировать войну, Незлобин стремится работать для них и отстаивать интересы сограждан.

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