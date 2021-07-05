Российская сеть магазинов извинилась за рекламу с ЛГБТ-парой и представила новую версию

Российская сеть супермаркетов здоровой еды "Вкусвилл" извинилась за рекламную статью с участием лесбийской пары, которая ранее появилась на их официальном сайте и в социальных сетях. Компания удалила публикацию, назвав ее ошибкой.

Соответствующая фотография была опубликована на сайте в разделе "Школа потребителя". Главными героями рекламы выступили четыре женщины: Юма, ее возлюбленная, а также две дочери, одна из которых также имеет отношения с девушкой. Таким образом компания хотела продемонстрировать, насколько разнообразными могут быть клиенты супермаркетов "ВкусВилл". Пост с извинениями за допущенную ошибку появился на официальной странице магазинов в Facebook (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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"На этом месте была статья, которая сильно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании – дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов", – говорится в заявлении, подписанном основателем "ВкусВилл" Андреем Кривенко и другими членами руководства.

Отметим, что после публикации статьи о лесбийской паре "ВкусВилл" и сами женщины столкнулись с резкой критикой. Кроме того, большинство пользователей с разочарованием восприняли извинения руководства в сети.

Российская компания также представила новую версию рекламы, главными героями которой стали несколько семей. На фотографиях позировали счастливые родители с детьми, а также их домашние питомцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист Maneskin после подтверждения романа с итальянкой снялся в ЛГБТ-фотосессии. На кадрах солист Давид Дамиано, басистка Виктория Де Анджелис, барабанщик Итан Торкио и гитарист Томас Раджи позируют в вещах и аксессуарах от Gucci, Etro, Saint Laurent By Anthony Vaccarello, Cartier, Bvlgari и Christian Louboutin.