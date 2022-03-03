Российская писательница пожелала Путину адских мучений: чтобы он молил о смерти, но Бог был глух

Российская писательница Алла Боссарт, которая часто приезжала в Киев и Одессу, написала стихотворение и пожелала президенту России Владимиру Путину гореть в аду. Она осудила преступления, которые российские оккупанты совершают в Украине.

Боссарт опубликовала стихотворение на своей странице в Facebook, в котором она молится о смерти российского диктатора. Она пытается освещать последствия российского вторжения, несмотря на блокировку оппозиционных страниц в соцсетях службой Роскомнадзор. В своих сообщениях писательница сравнила президента РФ с "цехесом, который прикидывается Гитлером, Наполеоном и Сталиным в одном флаконе".

Публицистка выступает против войны и действий Путина в Украине, у нее всегда была четкая гражданская позиция. В 1996 и 2003 году Боссарт вместе с деятелями культуры призывала российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорам. В марте 2014 года писательница подписала письмо КиноСоюза в поддержку Майдана в Украине, а в сентябре 2020-го поддержала протестные акции в Беларуси.

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Предлагаем прочитать полный текст стиха Аллы Боссарт:

"Да, я плохая христианка, молюсь о мести и расправе,

меня преследуют кошмары: нагой бежит по площадям,

кишки на гусеницах танков… лицо, впечатанное в гравий…

Еще, я слышала, татары привязывали к лошадям…

Я изучаю виды казней, мне в помощь палачи-изгои,

я знаю, как по сантиметру срезали кожу с рук и ног,

ужасно корчатся и дразнят из преисподней Босх и Гойя…

Но это все не то, не это… всё это больше для кино.

А я хотела бы другого для существа без искры божьей,

с душой рептилии и мозгом медузы, чей смертелен взгляд,

конечно, можно и нагого – по ноябрю, по бездорожью,

но это никогда не поздно, но прежде нужен сильный яд –

чтоб закипела кровь, и мышцы сварились в этом кипятке,

и чтоб его пустое сердце впитало всю земную боль,

и чтоб взорвался мозг, но мысли сорвались в адское пике,

и чтобы он молил о смерти, но будет глух, как в танке, Бог".

Ранее OBOZREVATEL показывал, как продюсер Руслан Ханумак обратился к своим бывшим коллегам из России. Он стихом призвал не молчать о войне в Украине и помочь бороться с пропагандой, которую навязала российская власть.