Молчание ваше хуже преступления: Ханумак эмоционально обратился к своим бывшим коллегам из России и призвал поддержать Украину
Режиссер, сценарист, продюсер Руслан Ханумак обратился к своим бывшим коллегам из России. Он призвал их не молчать о войне на Украине и помочь бороться с российской пропагандой.
Руслан Ханумак записал видеообращение, в котором прочитал мощное стихотворение. Несмотря на не всегда цензурные слова, он выразил всю боль в обиде за то, что те, с которыми приходилось раньше выступать на одних сценах, которых он считал друзьями, "зарылись в песок" в тот момент, когда нужно помочь.
Они были рядом, когда их встречи были веселыми и взрывались шуточками, но когда сейчас здесь взрываются гранаты и гибнут женщины и дети – бывшие "друзья" из России "языки засунули в аналы".
"Молчание ваше хуже преступленья", – констатирует продюсер.
Ханумак все же дает им шанс озвучить свое мнение и остановить бешеного тирана.
"Привет, братва, мы сколько лет смеялись
играли, Сочи, пьянки под вино...
Скажите, а куда вы, су*а, подевались,
Когда сегодня стало не смешно?
Мы шутками не раз взрывали залы
Шутили смело, били в бровь и в глаз
Что ж языки засунули в аналы
Когда не шутками совсем взрывают нас?
Куда все делись? Камеди, стендапы
Что было дальше - КВН. Где весь отряд?
В песок зарылись в рот засунув кляпы
Заткнулись все? А пушки не молчат...
Молчанье ваше, су*а, хуже преступленья
А смелый голос лучше, чем Ока
Есть еще шанс свое озвучить мненье,
Остановить войну и мудака", – обратился с призывом к российским коллегам Руслан Ханумак.
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