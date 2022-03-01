Молчание ваше хуже преступления: Ханумак эмоционально обратился к своим бывшим коллегам из России и призвал поддержать Украину

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Режиссер, сценарист, продюсер Руслан Ханумак обратился к своим бывшим коллегам из России. Он призвал их не молчать о войне на Украине и помочь бороться с российской пропагандой.

Руслан Ханумак записал видеообращение, в котором прочитал мощное стихотворение. Несмотря на не всегда цензурные слова, он выразил всю боль в обиде за то, что те, с которыми приходилось раньше выступать на одних сценах, которых он считал друзьями, "зарылись в песок" в тот момент, когда нужно помочь.

Они были рядом, когда их встречи были веселыми и взрывались шуточками, но когда сейчас здесь взрываются гранаты и гибнут женщины и дети – бывшие "друзья" из России "языки засунули в аналы".

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"Молчание ваше хуже преступленья", – констатирует продюсер.

Ханумак все же дает им шанс озвучить свое мнение и остановить бешеного тирана.

"Привет, братва, мы сколько лет смеялись

играли, Сочи, пьянки под вино...

Скажите, а куда вы, су*а, подевались,

Когда сегодня стало не смешно?

Мы шутками не раз взрывали залы

Шутили смело, били в бровь и в глаз

Что ж языки засунули в аналы

Когда не шутками совсем взрывают нас?

Куда все делись? Камеди, стендапы

Что было дальше - КВН. Где весь отряд?

В песок зарылись в рот засунув кляпы

Заткнулись все? А пушки не молчат...

Молчанье ваше, су*а, хуже преступленья

А смелый голос лучше, чем Ока

Есть еще шанс свое озвучить мненье,

Остановить войну и мудака", – обратился с призывом к российским коллегам Руслан Ханумак.

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