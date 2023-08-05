Российская певица Нетребко, которую вышвырнули из театров за связи с Путиным, нашла способ заработать сотни тысяч нытьем в суде

Российской оперной певице Анне Нетребко отказали в выступлениях на европейских и американских площадках вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а причиной была ее дружба с диктатором Путиным. Однако только 4 августа 2023 года артистка решила подать в суд на Метрополитен-оперу.

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Исполнительница хочет отсудить у театра сотни тысяч долларов и уже подготовила слезливую речь о своей душевной боли. Об этом пишет Associated Press (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Директор Метрополитен-оперы Питер Гельб, с которым хочет судиться Нетребко, в марте прошлого года выразил четкую проукраинскую позицию. Его не ввело в заблуждение вынужденное "осуждение" войны россиянкой.

Больше года артистка делала вид, что геноцида украинцев не существует и перебивалась выступлениями в меньших театрах, а теперь жалуется на депрессию и стресс.

"Иск, поданный в окружной суд США на Манхэттене, требует возмещения по меньшей мере 360 тысяч долларов за отмененное выступление и плату за репетиции. Нетребко утверждает, что Метрополитен-опера нанесла ей "сильную душевную боль и эмоциональный стресс", которые вылились в "депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу, а также эмоциональную боль и страдания".

Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах и получала из его рук награды, цинично заявила, что ее сделали "козлом отпущения". Конечно, в театре иск считают безосновательным.

Нетребко, страна которой устроила геноцид украинцев, пожаловалась на "дискриминацию" по национальному признаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская исполнительница Людмила Монастырская заменила российскую коллегу Нетребко на сцене Метрополитен-оперы, куда вышла с украинским флагом под громкие овации.

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