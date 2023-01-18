Российская певица Монеточка выступила в поддержку Украины и свободной Беларуси. Видео

Среди звезд российского шоу-бизнеса есть и те, кто адекватно реагирует на войну, развязанную страной-агрессором в Украине. Артисты не просто называют вещи своими именами, осуждая кровавые власти Кремля, но и поддерживают наше государство. Одной из таких является российская певица Монеточка, настоящее имя Елизавета Гирдымова.

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Недавно она выступила в поддержку Украины и свободной Беларуси. Концерт прошел за границей, куда артистка отправилась после вторжения РФ. Ролик опубликован в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Россия будет свободной, Слава Украине, Живе Беларусь", – произнесла звезда со сцены вместе с посетителями концерта, которые дополняли ее речь.

Место и дата съемки неизвестны.

Во время выступления Монеточка держала в руках флаг России, которые после положила на пол.

Напомним: Монеточка выехала из РФ вместе со своим мужем и продюсеромВиктором Исаевым. Она откровенно удивляется коллегам, поддерживающим войну в Украине. Звезда говорит, что не представляет, как артисты будут жить с этим дальше.

Кроме того, певица призналась, что уехала из родной страны из-за того, что там нет свободы слова. Ей приходилось шифровать свои мысли в песнях посредством метафор. Но больше артистка так делать не собирается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на концерте в Варшаве Монеточка зачитала стихотворение о букве Z, а Noize MC спел песню о вине и бессилии. Благодаря концерту было собрано более 200 тысяч евро, которые будут направлены благотворительному фонду Fundacja Siepomaga.