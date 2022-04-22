На концерте в Варшаве Монеточка зачитала стих про букву Z, а Noize MC спел песню о вине и бессилии

Российские рэпер Noize MС (Иван Алексеев) и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выступили на благотворительном концерте в поддержку украинских беженцев. Первый представил новую песню "Аусвайс" о вине и бессилии, а вторая между своими композициями, зачитала стих о символе российских оккупантов "Z".

Соответствующее видео Noize MC разместил на личном YouTube-канале. Отметим, что это уже третий их концерт "Голоса мира", который состоялся в четверг, 21 апреля, в Варшаве (Польша) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бывают песни, которые из тебя вылезают, как будто тебя тошнит и ты блюешь. И такая песня появилась у меня вчера. Мнение моих друзей и близких разделились: кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то считает, что констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью", – сказал рэпер.

Видео дня

Он добавил, что не может сдерживать новую композицию в себе и попросил зрителей и поклонников понять, что в песни он обращается к себе лично.

Певица Монеточка исполнила несколько своих песен, однако в свое выступление артистка добавила небольшое четверостишье о символе российских оккупантов "Z".

"Знают дети с малых лет, что такое буква "Z". Ведь не знать такое глупо, буква "Z" это Zал*па!", – прочитала она.

Отметим, что Noize MС и Монеточка организовали серию благотворительных концертов "Голоса мира". Они уже выступили в Риге и Вильнюсе, а после Варшавы дадут концерты в Праге (23 апреля), Берлине (25 апреля), Таллине (5 мая), Хельсинки (8 мая), Стокгольме (11 мая) и Осло (13 мая).

Благодаря концерту было собрано более 200 тысяч евро, которые направят благотворительному фонду Fundacja Siepomaga.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Лондоне провели благотворительный концерт, организованный рэпером Oxxxymiron и рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. На выступлении присутствовали сотни граждан России, скандировавших "Нет войне" и "Путин ху*ло".