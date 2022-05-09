Певица Монеточка, покинувшая РФ, удивляется коллегам, поддержавшим войну в Украине

Российская певица Монеточка (Елизавета Гирдымова), покинувшая РФ вместе со своим мужем и продюсером Виктором Исаевым, удивляется коллегам, поддерживающим войну в Украине. По ее словам, она не представляет, как звезды будут жить с этим дальше.

"Я общаюсь с музыкантами, с которыми ранее общалась. Я понимаю, какие могут быть причины, чтобы молчать. Но я не могу представить ни одной причины, чтобы идти и поддерживать это активно. Я не знаю, как они будут с этим жить, что они скажут детям", – рассказала Монеточке в интервью для программы "А поговорить?".

Певица призналась, что она уехала из России, потому что нуждалась в свободе слова. Раньше она шифровала свои мысли в песнях посредством метафор, но больше этого не будет делать.

Видео дня

"Сейчас мне не хочется, прятать это за метафорами... Идут эти мысли, ощущение несправедливости, что ты больше не можешь молчать. Для меня это происходит не с какими-то абстрактными людьми, это мои поклонники, для которых я выступала... У меня был тур, там было три украинских города. Мне очень тяжело жить с мыслью, что я уплатила налоги за них, и я понимаю, куда пошли эти налоги", – добавила Монеточка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на концерте в Варшаве Монеточка зачитала стихотворение о букве Z, а Noize MC спел песню о вине и бессилии. Благодаря концерту было собрано более 200 тысяч евро, которые будут направлены благотворительному фонду Fundacja Siepomaga.