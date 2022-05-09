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Певица Монеточка, покинувшая РФ, удивляется коллегам, поддержавшим войну в Украине

Макс Карпенко
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Певица Монеточка, покинувшая РФ, удивляется коллегам, поддержавшим войну в Украине

Российская певица Монеточка (Елизавета Гирдымова), покинувшая РФ вместе со своим мужем и продюсером Виктором Исаевым, удивляется коллегам, поддерживающим войну в Украине. По ее словам, она не представляет, как звезды будут жить с этим дальше.

"Я общаюсь с музыкантами, с которыми ранее общалась. Я понимаю, какие могут быть причины, чтобы молчать. Но я не могу представить ни одной причины, чтобы идти и поддерживать это активно. Я не знаю, как они будут с этим жить, что они скажут детям", – рассказала Монеточке в интервью для программы "А поговорить?".

Певица призналась, что она уехала из России, потому что нуждалась в свободе слова. Раньше она шифровала свои мысли в песнях посредством метафор, но больше этого не будет делать.

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Монеточка не понимает коллег, поддерживающих войну в Украине.

"Сейчас мне не хочется, прятать это за метафорами... Идут эти мысли, ощущение несправедливости, что ты больше не можешь молчать. Для меня это происходит не с какими-то абстрактными людьми, это мои поклонники, для которых я выступала... У меня был тур, там было три украинских города. Мне очень тяжело жить с мыслью, что я уплатила налоги за них, и я понимаю, куда пошли эти налоги", – добавила Монеточка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на концерте в Варшаве Монеточка зачитала стихотворение о букве Z, а Noize MC спел песню о вине и бессилии. Благодаря концерту было собрано более 200 тысяч евро, которые будут направлены благотворительному фонду Fundacja Siepomaga.