Российская "Маска" попала в скандал из-за плагиата

София Ковнир
София Ковнир
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Российская 'Маска' попала в скандал из-за плагиата

Эстонский стилист Лийси Ээсмаа обвинила российскую версию шоу "Маска" на НТВ в том, что они полностью скопировали дизайн ее костюмов пантеры и неваляшки для проекта.

Как оказалось, девушка сделала подобные работы для эстонской передачи "Maskis Laulja". Об этом она рассказала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как утверждает дизайнер, вся цветовая палитра и пропорции взяты именно с ее персонажей. Например, форма маски пантеры, ее цвет и переходящие от розового к фиолетовому косички. А в неваляшке повторили желтый цвет, зеленые глаза и розово-синие звездочки на воротнике.

Вся цветовая палитра и пропорции взяты с персонажей Лийси Ээсмаа
В неваляшке повторили желтый цвет, зеленые глаза и розово-синие звездочки на воротнике

Стилист отметила, что после эстонской версии шоу они продали костюмы латвийскому проекту. Изданию RusDelfi девушка рассказала, что для нее было удивительно, что латыши покупают этих персонажей, а Россия, "где есть миллионы зрителей и, скорее всего, более внушительный бюджет, делает копии".

После эстонской версии шоу они продали костюмы латвийскому проекту

Ээсмаа очень обидно, что ее дизайн был нагло скопирован, так как она с удовольствием сама бы создавала костюмы для российской версии шоу.

Предпринимать что-то против российского шоу стилист не планирует, так как это обошлось бы слишком дорого, а "местный коридор власти России не достигает, чтоб для этого пришлось бы нанимать там местных адвокатов".

Ээсмаа очень обидно, что ее дизайн был нагло скопирован

Как сообщал OBOZREVATEL:

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