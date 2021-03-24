Российская 'Маска' попала в скандал из-за плагиата

Эстонский стилист Лийси Ээсмаа обвинила российскую версию шоу "Маска" на НТВ в том, что они полностью скопировали дизайн ее костюмов пантеры и неваляшки для проекта.

Как оказалось, девушка сделала подобные работы для эстонской передачи "Maskis Laulja". Об этом она рассказала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как утверждает дизайнер, вся цветовая палитра и пропорции взяты именно с ее персонажей. Например, форма маски пантеры, ее цвет и переходящие от розового к фиолетовому косички. А в неваляшке повторили желтый цвет, зеленые глаза и розово-синие звездочки на воротнике.

Стилист отметила, что после эстонской версии шоу они продали костюмы латвийскому проекту. Изданию RusDelfi девушка рассказала, что для нее было удивительно, что латыши покупают этих персонажей, а Россия, "где есть миллионы зрителей и, скорее всего, более внушительный бюджет, делает копии".

Ээсмаа очень обидно, что ее дизайн был нагло скопирован, так как она с удовольствием сама бы создавала костюмы для российской версии шоу.

Предпринимать что-то против российского шоу стилист не планирует, так как это обошлось бы слишком дорого, а "местный коридор власти России не достигает, чтоб для этого пришлось бы нанимать там местных адвокатов".

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