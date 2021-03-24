Російська 'Маска' потрапила у скандал через плагіат

Естонська стилістка Лійсі Еесмаа звинуватила російську версію шоу "Маска" на НТВ в тому, що вони повністю скопіювали дизайн її костюмів пантери та неваляшки для проєкту.

Як виявилося, дівчина зробила подібні роботи для естонської передачі "Maskis Laulja". Про це вона розповіла на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як стверджує дизайнерка, вся колірна палітра і пропорції взяті саме з її персонажів. Наприклад, форма маски пантери, її колір і косички, які переходять від рожевого до фіолетового. А у неваляшці повторили жовтий колір, зелені очі і рожево-сині зірочки на комірі.

Стилістка зазначила, що після естонської версії шоу вони продали костюми латвійському проєкту. Виданню RusDelfi дівчина розповіла, що для неї було дивно, що латиші купують цих персонажів, а Росія, "де є мільйони глядачів і, ймовірно, більш значний бюджет, робить копії".

Еесмаа дуже прикро, що її дизайн був нахабно скопійований, так як вона із задоволенням сама б створювала костюми для російської версії шоу.

Робити щось проти російського шоу стилістка не планує, тому що це обійшлося б занадто дорого, а "місцевий коридор влади Росії не досягає, щоб для цього довелося б наймати там місцевих адвокатів".

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