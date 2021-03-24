Російська "Маска" потрапила у скандал через плагіат

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Російська 'Маска' потрапила у скандал через плагіат

Естонська стилістка Лійсі Еесмаа звинуватила російську версію шоу "Маска" на НТВ в тому, що вони повністю скопіювали дизайн її костюмів пантери та неваляшки для проєкту.

Як виявилося, дівчина зробила подібні роботи для естонської передачі "Maskis Laulja". Про це вона розповіла на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як стверджує дизайнерка, вся колірна палітра і пропорції взяті саме з її персонажів. Наприклад, форма маски пантери, її колір і косички, які переходять від рожевого до фіолетового. А у неваляшці повторили жовтий колір, зелені очі і рожево-сині зірочки на комірі.

Уся кольорова палітра і пропорції взяті з персонажів Лійсі Еесмаа
У неваляшці повторили жовтий колір, зелені очі і рожево-сині зірочки на комірі

Стилістка зазначила, що після естонської версії шоу вони продали костюми латвійському проєкту. Виданню RusDelfi дівчина розповіла, що для неї було дивно, що латиші купують цих персонажів, а Росія, "де є мільйони глядачів і, ймовірно, більш значний бюджет, робить копії".

Після естонської версії шоу вони продали костюми латвійському проєкту

Еесмаа дуже прикро, що її дизайн був нахабно скопійований, так як вона із задоволенням сама б створювала костюми для російської версії шоу.

Робити щось проти російського шоу стилістка не планує, тому що це обійшлося б занадто дорого, а "місцевий коридор влади Росії не досягає, щоб для цього довелося б наймати там місцевих адвокатів".

Еесмаа дуже прикро, що її дизайн був нахабно скопійований

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