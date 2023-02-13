Российская группа Pussy Riot отменила выступление на фестивале в Висбадене в знак поддержки украинцев: без Нетребко не обошлось

Российская панк-группа Pussy Riot должна была заменить на международном фестивале в Висбадене (Германия) Национальный симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, которые ранее отказались от участия в мероприятии. Однако россиянки тоже не захотели выступать.

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Об этом "Медузе" сказала участница группы Мария Алехина. Причиной стало участие в фестивале российской оперной певицы Анны Нетребко, которая отметилась поддержкой диктатора Владимира Путина и войны РФ против Украины.

По словам Алехиной, Pussy Riot не были проинформированы о том, что она тоже приедет в Висбаден. В связи с этим группа отменила свое выступления в знак поддержки украинцев.

"В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев. Мы, разумеется, в таких обстоятельствах отменяем концерт. Мы отказываемся от участия из солидарности с украинскими артистами", – заявила Алехина.

О том, что хор Национальной оперы Украины и Национальный симфонический оркестр отказались принимать участие в фестивале, Deutsche Welle сказал интендант Гессенского государственного театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг. Украинцы не захотели выходить на одну сцену с российской оперной певицей Нетребко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии разгорелся скандал из-за выступления на сцене театра Петрарки в городе Ареццо российской оперной певицы Анны Нетребко. В результате россиянка на сцену так и не вышла, сославшись на болезнь, а украинцы, которые готовились пикетировать ее выступление, все равно решили выйти на протест.

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