Роскошный дом Мэттью Перри, который актер приобрел за 4 месяца до смерти, снова выставили на продажу. Фото

Звезда легендарного телесериала "Друзья" Мэттью Перри приобрел за четыре месяца до своей смерти в октябре 2023 года роскошный дом в Лос-Анджелесе за 4,995 млн долларов (196 млн грн), но в настоящее время дом снова вернули в продажу. Актер в нем почти не жил, хотя особняк уже был укомплектован мебелью.

Как сообщает Daily Mail, дом расположен в районе Hollywood Hills в 30 минутах езды от знаменитого знака "Голливуд". Имение содержит три спальни и четыре ванные комнаты, а его площадь составляет 238 квадратных метров в то время, как площадь самого участка – 894 квадратных метра.

В настоящее время эту недвижимость Перри выставили на продажу за 5,195 млн долларов (около 204 млн грн). Дом расположен на холме и имеет классический лофтовый вид со стеклянными стенами, позволяющими максимальному количеству света попасть внутрь. В частности, у него огромная терраса с выходом к бассейну. Само здание отличается классическим архитектурным дизайном, со светлыми комнатами в пастельно-белых тонах.

Стоит отметить, что в последние годы жизни Мэттью Перри его капитал несколько уменьшился, что привело к вынужденной продаже другой недвижимости на общую сумму в 35 млн долларов и ее "замене" более дешевыми вариантами.

В августе 2020 года актер приобрел дом в другом районе Лос-Анджелеса за 6 млн долларов, в джакузи которого через три года его нашли мертвым из-за острого действия кетамина, что привело к утоплению. Что интересно, сам актер свою недвижимость еще смолоду не собирался отдавать потомкам. Более того, никто бы не имел права попасть на территорию.

В общей сложности имущество актера оценили более чем в 1 млн долларов и все оно передалось трастовой компании. О своей будущей смерти актер задумался заранее еще в 2009 году, когда появилось завещание. Бенефициарами были указаны самые родные для Перри люди.

OBOZ.UA ранее сообщал, что дело смерти актера полиция уже закрыла. Причина, названная при вскрытии, подтвердилась – ишемическая болезнь сердца и действие бупренорфина (опиоидный анальгетик) привели к утоплению.

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