Обнародованы подробности завещания Мэттью Перри: кому передадут имущество актера на 1 миллион долларов

Легендарный актер сериала "Друзья" Мэттью Перри до своей смерти 29 октября 2023 года уже имел составленное завещание, согласно которому все имущество, оцененное более чем в 1 миллион долларов, передалось трасту Alvy Singer Living Trust. О своей будущей смерти актер задумался заранее еще в 2009 году, когда появился этот документ.

Как отмечает журнал People, получивший доступ к завещанию, бенефициарами траста являются его отец Джон Перри, мать Сюзанна Моррисон и сводные сестры Кейтлин Моррисон и Рэйчел Данн. Что интересно, в документе указано, что никто из его потомков (которых после себя актер так и не оставил) не будет иметь доступа к имению.

Журнал отметил, что все авторские права, товарные знаки, его имя, а также дальнейшие гонорары, инвестиции, наличные деньги, ценные бумаги и дом включены в завещание. После смерти Перри была сочтена стоимость всего его достижений – их оценили в 1 030 000 долларов.

В частности, еще будучи живым звезда передал часть состояния исполнителям завещания – Лизе Фергюсон и Робини Рузан. В частности, последняя – бывшая жена Майка Майерса и исполнительный продюсер игрового шоу Celebrity Liar, в котором Перри снялся в 2010 году.

Напомним, 28 октября 2023 года тело 54-летнего Мэттью Перри нашел его ассистент по имени Кенни Ивамас в джакузи. Правоохранители во время обыска не обнаружили в его квартире наркотиков, от которых долгие годы был зависимый актер. Однако в доме нашли немало рецептурных препаратов, в том числе антидепрессантов.

Как отмечает близкое окружение, в том числе и его бывшая девушка Кейти Эдвардс, актер умер из-за передозировки лекарствами, которые он получал от медсестры. В Mirror женщина предполагает, что медработница продала Перри дополнительную дозу препарата, что стало для него фатальным.

OBOZ.UA ранее сообщал, что дело смерти актера полиция уже закрыла. Причина, названная при вскрытии, подтвердилась – ишемическая болезнь сердца и действие бупренорфина (опиоидный анальгетик) привели к утоплению.

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