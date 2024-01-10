Полиция закрыла расследование дела Мэттью Перри: причина смерти актера подтвердилась

Расследование смерти американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри официально завершено. Полицейский департамент Лос-Анджелеса согласился с выводами медиков, которыми они поделились после вскрытия.

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Это значит, что, по мнению следствия, Мэттью Перри умер без постороннего влияния, не в результате доведения до самоубийства или убийства. Как пишет Pepple, причиной смерти актера стало острое действие кетамина – анестезирующего средства с выраженным обезболивающим действием, вызывающим так называемую диссоциативную анестезию.

Следствие согласилось, что ишемическая болезнь сердца и действие бупренорфина (синтетическое лекарственное средство, относящееся к группе опиоидных анальгетиков. – Ред.) повлекли за собой утопление в джакузи и привели к случайной смерти актера.

Как заключили медики, смерть Перри наступила от "неизвестного пути употребления кетамина". Актер "находился на терапии инфузией кетамина", однако последний курс лечения закончился примерно за полторы недели до смерти.

Напомним, звезда "Друзей" преждевременно ушел из жизни 28 октября 2023 года в 54 года. Его тело обнаружил ассистент, вызвавший службы быстрого реагирования.

Правоохранители не обнаружили в апартаментах погибшего наркотиков, от которых долгие годы был зависим актер. Однако в доме нашли немало рецептурных препаратов, в том числе антидепрессантов.

Результаты начальных токсикологических тестов опровергли версию о том, что Перри мог умереть от передозировки. В его организме не было обнаружено ни фентанила, ни метамфетамина.

Как писал OBOZ.UA, близкий друг Перри заявил, что тот лгал всем, а больше всего себе, говоря, что уже 19 месяца не принимает наркотиков. По словам инсайдера, актер "никогда не был чист".

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