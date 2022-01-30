Роман Сасанчин с женой заболели коронавирусом после крестин дочери: здоровье ребенка в опасности

У 19-летнего победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина и его супругиИванны диагностировали COVID-19. Тесты с положительным результатом пришли на третий день после крестин новорожденной дочери Элизабет. Сейчас ребенок находится в одном помещение с зараженными родителями.

Об этом молодая мама сообщила подписчикам в своих Instagram-stories. По словам Иванны, она с мужем ходит по дому в медицинских масках и регулярно моет руки.

Крещение дочери происходило в кругу близких друзей и родственников, однако избежать инфицирования вирусом так и не удалось. Несмотря на меры предосторожности родителей, младенец находится под угрозой, что очень гложет вокалиста и его избранницу.

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Сасанчина рассказала, что начала плохо себя чувствовать ночью – у нее поднялась температура и болело все тело. На утро к упомянутым симптомам добавилась боль в горле. Результаты тестов на коронавирус оказались позитивными.

"Ребенок находится рядом с нами. С ней все хорошо. Доктор посоветовала промывать ей носик, давать пить много жидкости. Мы все время ходим по квартире в маске. Если у нее поднимется температура, будем ехать в больницу. Надеюсь, что все обойдется", – написала Иванна.

Она также отметила, что помещение, в котором находятся зараженные родители и новорожденная девочка, проветривается, а к ребенку больные подходят только в случае необходимости – поменять подгузник и покормить.

"Нам не с кем оставить малышку, поэтому она с нами. Мы верим, что все будет хорошо и она не заразится", – подытожила Иванна.

Коротко о знаменитости:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны". 2 марта 2015 года стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона "Голос країни", и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального проекта – квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иванна родила Элизабет 30 декабря 2021 года. По словам Романа, ситуация пошла не по плану и у его супруги начались проблемы с естественными родами. Как прошли крестины девочки – читайте в нашем материале.