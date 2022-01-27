19-летний Роман Сасанчин покрестил новорожденную дочь: как прошло таинство

19-летний победитель шоу "Голос. Дети" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин со своей женой Иванной покрестили новорожденную дочь Элизабет, которой на днях исполнится месяц. Таинство прошло в присутствии друзей и родственников влюбленных.

Фотографиями и видео с торжества молодой папа поделился в своем Instagram. После крещения в церкви гости и супруги поехали праздновать в заведение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поддержать семейство в этот важный день пришли родители Романа Сасанчина и близкие друзья пары, которые и стали крестными маленькой Элизабет.

Видео дня

Молодые люди тщательно готовились к таинству. В частности, Иванна надела бежевое платье, традиционный платок и нарастила волосы, а ее избранник оделся в официальный костюм и рубашку. Кроме того, они заранее зарезервировали ресторан и заказали декорации.

В заведении гостей ждала розовая фотозона с белыми и золотыми шариками, крылышками и именем дочери певца, а также накрытый стол с вином, холодными закусками и салатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иванна родила Элизабет 30 декабря 2021 года. По словам Романа, ситуация пошла не по плану и у его супруги начались проблемы с естественными родами.

Коротко о звезде:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны". 2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни", и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.