Роман Сасанчин показал видео новорожденной дочери из больницы: у ребенка коронавирус

Победитель шоу "Голос. Дети" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин показал свою новорожденную дочь, которую госпитализировали в больницу из-за высокой температуры. Напомним, что у маленькой Элизабет диагностировали коронавирус.

Соответствующее видео она опубликовал на личной странице в Instagram-stories. "Как же я скучаю уже за своими девочками. Не ходил выходить сегодня в stories, потому что настроение никакое", – написал Роман (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также он добавил, что у него в голове крутятся только мысли о том, как его дочь мучается от болезни.

"Бог милосердный и я уверен, что он не оставит нашу малышку в беде", – написал Сасанчин.

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К слову, Элизабет, которой недавно исполнился один месяц, госпитализировали после того, как она успела заразиться коронавирусом от своих родителей.

Жена Романа Сасанчина Иванна заявила, что в больнице плохие условия. По ее словам, в палате кроме них 4 человека, антисанитария, а врачи вообще не заходят к больной.

"Я в шоке от того, в какой мы палате. На стене грибок, с нами женщина с ребенком и мужчина с ребенком. Дышать нечем", – писала Иванна.

Она добавила, что жалеет о госпитализации, поскольку врачи не предоставили необходимую помощь для Элизабет. По ее словам, к ним не подходят, говорят через окно или по телефону.

"Лучше бы мы остались дома! Здесь делаем все то же, что и дома. Здесь ужасные условия", – сказала Иванна.

Коротко о знаменитости:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны". 2 марта 2015 стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона "Голос країни" и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального проекта – квартиру в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Роман Сасанчин вместе с супругой окрестили новорожденную дочь Элизабет.