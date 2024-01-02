Родственник бывшего кумира миллионов Николая Гнатюка рассказал о россиянах, подставивших знаменитого певца

Народный артист Украины Анатолий Гнатюк опроверг информацию о том, что его родной брат, известный певец Николай Гнатюк после начала войны в Украине ездил в РФ и выступал с пророссийскими заявлениями.

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Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Анатолия Гнатюка, его старший брат считает, что "выступать в РФ украинскому артисту – это грех перед матерями, дети которых стали воинами и погибли".

Напомним, после начала боевых действий на Донбассе в интернете появилась информация, что якобы Николай Гнатюк болезненно воспринял обострение отношений между Украиной и Россией.

Николаю Гнатюку приписывали сообщение в соцсети: "Вернулся домой из России, где пробыл у родственников более 40 суток, проехал территорию от Брянска до побережья Краснодарского края. О чем могу поделиться и с россиянами, и с украинцами. Понравился Краснодарский край: дороги не хуже, чем в Европе, поля ухоженные, магазины полны продуктов, сервис достаточно на высоком уровне, очень много богатых людей, не говоря о домах (давно такой красоты не видел, моя Сумская область отстала лет на 200), а какие автомобили..."

Артист также якобы в сообщении утверждал, что не видел нигде передвижения войск российских вооруженных сил, хотя "приходилось ехать и днем, и ночью": "В России никто не говорит о войне с Украиной. По дорогам встречал много автомобилей с украинскими номерами и на моей машине номер, но меня ни разу не остановили".

"А вчера я приехал в Сумы – и все поехало: Россия напала, Россия оккупировала, российские танки, батальоны десантников и морпехов, украинские ВСУ успешно отбили атаку 100 танков Кантемировской танковой бригады, бригада взята в плен, – говорилось в сообщении. – Что я могу сказать? Дешевая пропаганда, обманывают украинский народ наши СМИ. Я уверенно могу сказать, что в разжигании гражданской войны в Украине виноваты СМИ Украины и Запада".

Родной брат певца, народный артист Украины Анатолий Гнатюк утверждает, что "гуляющее" интернетом сообщение – фейковая информация: "Это была фейковая статья. Николай сам публично опровергал эту информацию и просит меня подчеркивать в интервью, что с началом войны (а она для него, как и для многих украинцев началась в 2014 году) он ни шага, ни минуты не был в России".

"Он считает, что выступать в РФ украинскому артисту – это грех перед теми матерями, дети которых стали воинами и погибли, – продолжает Анатолий. – Это его категорическая позиция. Информация о том, что он ехал на автомобиле из России через Ростов – это все выдумано. У него нет водительских прав, он не умеет ездить за рулем. И автомобиля, к слову, тоже не имеет. О родственниках на Сумщине, у которых якобы он гостил, тоже ложь – нет у нас там родных. Все наши родственники – в Хмельницкой области".

"Можно не обращать внимания на фейки. Однако тогда может возникнуть другая ситуация: без опровержения ложная информация будет дальше распространяться по интернету, – добавляет Анатолий. – Поэтому при случае мы стараемся озвучивать правду. И слава Богу, что можно выйти с такой информацией публично и опровергнуть лживые сплетни".

Также OBOZ.UA писал, куда девался бывший кумир миллионов – певец Николай Гнатюк: жизнь в Германии, смена имени и скандал с Пугачевой.

Полное интервью с Анатолием Гнатюком читайте на OBOZ.UA в среду, 3 января.

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