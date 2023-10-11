Куда подевался бывший кумир миллионов – певец Николай Гнатюк: жизнь в Германии, смена имени и скандал с Пугачевой

В прошлом году певец Николай Гнатюк, во время своей популярности собиравший стадионы, отпраздновал 70-летие. О судьбе музыканта ходило много слухов – поговаривали, что уехал за границу и не вернулся, по другой версии – отправился монахом в монастырь.

Николай Гнатюк действительно много времени посвящает религии, однако не уединялся в монастыре – живет в своем доме в Украине. Иногда бывает в Германии, где живет его единственный сын. Об этом OBOZREVATEL рассказал актер Сергей Калантай, который дружит с младшим братом музыканта – известным актером Анатолием Гнатюком.

Гнатюк родом из села Немировка Хмельницкой области. Отец семьи был председателем колхоза, мама – учительницей. После окончания школы поступил на музыкально-педагогический факультет Ривненского пединститута. Работал музыкантом в ансамбле "Мы – одесситы", затем учился в студии Ленинградского мюзик-холла. Одно время был солистом ВИА "Дружба", когда коллектив оставила Эдита Пьеха.

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Известность пришла не сразу. Только в 26 лет певец занял первое место на украинском конкурсе артистов эстрады, состоявшемся в Запорожье. А год спустя третье место на всесоюзном конкурсе, что открыло ему путь за границу.

Далее Гран-при конкурса эстрадной песни в Дрездене с композицией "Я с тобой танцую" и первое место фестиваля "Интервидение" в Сопоте с песней "Танец на барабане". В одном из интервью артист рассказал курьезную историю, случившуюся на этом конкурсе. По словам артиста, жюри во главе с Аллой Пугачевой всячески препятствовало ему, потому что имело своего кандидата на будущего победителя. Пугачева накануне выступления Гнатюка пригласила его на вечеринку, чтобы напоить. Но тот понял, зачем организовали праздник: потихоньку вышел из ресторана через черный ход и вернулся к себе в гостиницу, чтобы отдохнуть перед ответственным днем. Награда все-таки досталась именно ему.

В 80-х годах его имя и песни знали все – "Птица счастья", "Танец на барабане" и другие шлягеры.

Официально Николай Гнатюк был женат только раз. С будущей женой, журналисткой Натальей, познакомился во время интервью. На помолвке музыканта сватом стал космонавт Георгий Гречко. Гнатюк накануне встретился с ним на съемках, после чего тот пригласил артиста, творчество которого очень нравилось, в ресторан. По стечению обстоятельств именно там певец собирался сделать предложение Наталье. В чем признался Гречко, а тот, прихватив ящик яблок, вызвался усилить своей персоной компанию жениха.

В этом браке родился единственный сын певца – Александр. Когда мальчик был маленьким, родители приняли решение переехать в Германию. Впоследствии Николай вернулся, а семья – осталась за границей. С женой Гнатюк расстался. Сын вырос и выучился на экономиста в Мюнхенском университете.

В творческую жизнь певца пришла вторая волна популярности – "Малиновый звон", "Час рікою пливе" – композиции, которые родились уже после возвращения из Германии. Песню "Ой, смереко" артист часто исполнял на сцене с младшим братом.

Известный украинский актер Сергей Калантай более 40 лет дружит с младшим братом Николая – народным артистом Украины Анатолием Гнатюком. В интервью OBOZREVATEL Сергей Калантай рассказал, как сложилась судьба Николая по возвращении в Украину.

"Народный артист, его очень любил в свое время Кучма – Николай был человеком эпохи, – говорит Калантай. – Весь бывший Союз восхищался им. Как он живет сейчас, не могу сказать. Только знаю, что стал очень религиозным. Последний раз виделся с Николаем на похоронах их с Толей мамы. Он живет в Украине, время от времени ездит к сыну в Германию, но преимущественно здесь. В свое время мы встречались, сидели за одним столом, он очень человечный, компанейский, любит рассказывать анекдоты – мастерски это делает. Вообще его очень интересно слушать".

Несколько лет назад певец заявил, что завершает карьеру певца. Поговаривали, что этому способствовало его увлечение верой. В свое время артист учился в духовной семинарии и создал несколько альбомов с религиозным оттенком. Однако недавно стало известно, что любовь к творчеству таки одержала верх. Николай Гнатюк обрадовал поклонников новыми песнями, которые записал под именем Анастасий.

Полное интервью Сергея Калантая для OBOZREVATEL читайте здесь.

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