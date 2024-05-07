Родом из Житомира, снимался в 'Холостячке'. Кто такой Андрей Рыбак, дискредитировавший ВСУ в номере 'Квартала 95'

Популярный украинский комик и ведущий Андрей Рыбак, участвовавший в первом сезоне шоу "Холостячка", снялся в скетче "Квартала 95" и оскандалился на всю страну. Его юмористический образ бывшего начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, который в военной форме целуется, обнимается и гладит актрис студии, возмутил общество, но артист упрямо не комментирует скандал.

Жена шоумена Алина в последний раз показывала его в своем профиле в разгар обсуждения номера в сети. OBOZ.UA расскажет больше о Рыбаке и его медиадостижениях до скандала.

"Лига смеха", "Рассмеши комика", КВН

Со своим карьерным направлением Рыбак определился еще в детстве, когда учился в родном Житомире. Как он описывал в одной из анкет, в школе артист "выбрал себе путь звезды". Он участвовал в КВН, писал собственные шутки, а позже засветился на ТВ.

Юморист неоднократно был победителем шоу "Рассмеши комика" и играл в "Лиге смеха", где был автором и актером команды "Отдыхаем вместе" из города Хмельницкий. Рыбак также участвовал в проектах "Страна У" и "Игры приколов".

"Холостячка"

Когда в Украине стартовало романтическое шоу с Ксенией Мишиной в главной роли, ведущий попытался снискать славу еще и там. Он был фаворитом актрисы, но не растопил ее сердце. Во время седьмого выпуска разразился скандал с Рыбаком. Он признался, что общался с бывшей девушкой по имени Алина, будучи уже на проекте.

В восьмом выпуске шоу Андрей рассказал главной героине, что хочет встретиться с бывшей после шоу. Не долго думая, актриса выгнала комика из проекта, а во время выпуска программы "Холостячка. Жизнь после проекта" Рыбак заявил, что возобновил отношения с Алиной.

Андрей Рыбак сейчас

За годы работы на телешоу и частных мероприятий артист наработал себе узнаваемость. Сейчас он дает стендап-шоу, сотрудничает со звездами, пишет скетчи с женой, снимается для телевидения и реагирует на популярные шоу. Кое-где в его блоге можно найти отчет о помощи военным.

Кстати, отец Рыбака, который в военной форме на сцене щупал актрис, шутя о "специальном шифре", служит в ВСУ.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети всплыло видео, на котором Кузьма Скрябин троллил "Квартал 95", назвав его "дуркой".

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