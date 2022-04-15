Роднянский сравнил уничтожение крейсера 'Москва' с трагедией 'Курска' и напомнил о реакции Путина на гибель 118 человек. Видео

Украинский и российский режиссер, продюсер и медиаменеджер Александр Роднянский сравнил уничтожение крейсера "Москва", затонувшего 14 апреля после обстрелов ракетами "Нептун", с трагедией подводной лодки "Курск". Он затонул 12 августа 2000, на его борту было 118 человек, никто не выжил.

В своем Instagram Роднянский отметил, что история с затоплением "Москвы" стала метафорой всей войны в Украине. Он напомнил торжественную церемонию на его борту в 2000 году с участием президента РФ Владимира Путина и тогдашнего главы Украины Леонида Кучмы.

"Российская пропаганда гордо называла "Москву" "убийцей авианосцев", намекая этим на неизбежную победу своего флота в столкновении с флотом стран НАТО (больше авианосцев ни у кого нет). Крейсер "Москва" участвовал в войнах в Грузии и Сирии, а сейчас обеспечивал поддержку Херсонской группировки войск, но в ночь с 13 на 14 апреля, говоря на языке русской пропаганды, "нечто произошло", – написал он.

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Роднянский метко отметил, что украинская сторона сразу объяснила, что по "Москве" нанесли удар двумя ракетами типа "Нептун", а вот российское Министерство обороны начало привычно возражать.

"Сначала был признан факт пожара и детонации боекомплекта, но не названы причины. Что, согласитесь, не вполне привычно. Ведь, когда на территории России якобы падают ракеты, они немедленно, еще до взрыва, признаются украинскими? В случае с "Москвой" версии содержали матроса, который закурил не там, где нужно, и неудачно упавший боеприпас. Согласитесь, варианты для потери флагманского корабля Черноморского флота достаточно позорны", – заметил он.

Продюсер также отметил, что вчера российские власти весь день меняли показания: то говорили, что с "Москвой" все в порядке, крейсер своим ходом пришел в Севастополь на ремонт, а затем заявили, что крейсер утонул. Что именно случилось со служившими на нем 510 моряками, не уточняется.

"Российские власти утверждали, что все были эвакуированы. Но о корабле они тоже говорили, что он на плаву. При мысли об этой истории неизбежно вспоминается трагедия подводной лодкой "Курск", всколыхнувшая в свое время Россию. На "Курске" служили 118 человек. На крейсере "Москва" – 510... Помните, что Путин ответил на вопрос Ларри Кинга о "Курске"?" – спросил Родянский.

Отметим, что во время крушения "Курска" Путин находился в отпуске. Он не прервал его сразу после того, как ему доложили об аварии, и вернулся из Сочи через пять дней после катастрофы. В дальнейшем, по словам критиков, он не проявлял каких-либо эмоций в связи с гибелью 118 человек. Но больше всего его критиковали за слова в интервью ведущему CNN Ларри Кингу: на вопрос, что произошло с субмариной, Путин ответил: "Она утонула" и едва заметно улыбнулся.

В августе 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск". На ее борту было 118 человек. Ни один из них не выжил. Взрыв на борту подлодки произошел 12 августа, но широкой публике о катастрофе стало известно только через два дня. Российское руководство и лично президента Владимира Путина, до того времени руководившего страной менее года, позже жестко критиковали за целый ряд решений, принятых в дни после крушения.

Россия согласилась принять иностранную помощь только через неделю после трагедии, когда экипаж уже погиб; сам Путин приехал на место крушения только через 10 дней; после трагедии "Курска" в стране начали существенно ограничивать свободу слова.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 14 апреля Россия официально подтвердила, что флагман Черноморского флота затонул. При этом, несмотря на бравурные заявления, что "потерь нет", известно, что из крейсера "Москва" в Севастополь доставили 14 моряков РФ, судьба остальных почти 500 неизвестна.