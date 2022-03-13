Роднянский сравнил Путина с Гитлером и внезапно обратился к россиянам, которые против войны

Продюсер Александр Роднянский, который родом родом из Украины, но живет и работает в России, сравнил президента РФ Владимира Путина с диктатором Германии Адольфом Гитлером. Основатель телеканала "1+1" обратился к россиянам и отметил, что война в Украине – это начало неизбежного краха режима Путина.

Пост Роднянский опубликовал на официальной странице в Instagram. Продюсер вспомнил немецкого писателя Томаса Манна, который предсказал поражение Гитлера во Второй мировой войне. Он призывал народ свергнуть диктатора с власти, однако немцы не послушали и приступили к оккупации Европы. Германия также была пропитана пропагандой, как и сейчас Россия. Оппозиционеров фюрер так же сажал в тюрьму.

"Манна слушали в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции и Чехословакии. Он призвал немцев: "Спасите ваши души отказом верить и подчиняться тиранам. Я верю непоколебимо, что Гитлер не сможет выиграть эту войну, и эта вера основана больше на метафизических и моральных, чем на военных причинах"", – процитировал Роднянский слова Томаса Манна.

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Немецкий писатель обратился к своим соотечественникам в 1941 году, когда шли бои под Москвой и Красная армия давала достойный отпор. Он сказал, что распад начался. Манн верил, что немецкий народ способен спастись даже после трагедий, которые совершила гитлеровская армия во всем мире.

Так и случилось, публицист с единомышленниками спасли честь и достоинство Германии. После поражения Гитлера в 1945 году Манн сказал: "Как горько, когда ликование всего мира достается ценой поражения и унижения собственной страны".

Напомним, что с начала полномасштабной войны на территории Украины Роднянский ежедневно публикует призывы к россиянам прекратить войну. Он публикует кадры уничтоженных домов и беженцев, чтобы донести правду до подписчиков из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роднянский доходчиво объяснил россиянам, почему он не поддержал захватническую войну Путина в Украине. Он прожил 20 лет в России, но не сменил украинское гражданство.

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