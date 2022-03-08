Роднянский доходчиво объяснил россиянам, почему он не поддержал захватническую войну Путина в Украине

Российский продюсер с украинскими корнями Александр Роднянский доходчиво объяснил хейтерам из РФ, почему поддерживает Украину и осуждает захватническую политику страны, в которой живет. Он назвал три основных причины своего решения: место рождения, гражданство и культурные аспекты.

Основатель телеканала "1+1" отметил, что решил объяснить свою позицию в связи со многими вопросами от российских подписчиков. "Острые политические посты" он опубликовал в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Во-первых. Я киевлянин. Там родился, рос, учился, женился, родил сына, снимал фильмы, построил телеканал "1+1". Там мои друзья, близкие, могилы родителей. Мне было бы ужасно, нестерпимо стыдно перед ними оказаться среди тех, кто бомбит мой город и мою страну", – начал продюсер.

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Как известно, Александр Роднянский уже 20 лет живет в Москве, где долгое время занимался развитием телеканала "СТС".

"И все эти годы я оставался украинским гражданином. Что-то важное внутри меня не давало мне изменить гражданство. Несмотря на очевидные жизненные неудобства", – говорится в сообщении.

Последней причиной продюсер назвал свою преданность "русской культуре", которая "чувствует ответственность за мысли и поступки".

"Я горжусь знакомством и дружбой со многими российскими интеллигентами. Истинными патриотами. Полагающими, что подлинный патриотизм не означает слепой поддержки власти. Они связывают патриотизм с совестью. Той, что не даёт согласиться с фразой "права она или нет, но это моя страна". Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине", – закончила знаменитость.

Отметим, что с начала вторжения РФ в Украину продюсер ежедневно публикует призывы прекратить войну. Он постит кадры разрушенных домов и беженцев, чтобы донести правду до российских читателей.

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