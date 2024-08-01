'Может, не стоит раскалывать общество?' Роднянский и Галкин публично поскандалили из-за переименования улиц в Одессе

Известный продюсер и режиссер родом из Киева Александр Роднянский и российский юморист-эмигрант Максим Галкин поскандалили из-за переименования улиц в Одессе. Первый считает это "борьбой с собственной культурой", а второй отстаивает украинизацию города.

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Следует добавить, что Максим Галкин в юности жил и учился в Одессе, поэтому с Украиной у него связаны теплые воспоминания. Дискуссия возникла в Instagram Роднянского.

По просьбе подписчиков продюсер решил прокомментировать переименование улиц, которые носят имена Пушкина, Бунина, Жуковского, Жванецкого, Думского и других.

"Одесса всемирно известна благодаря своим уроженцам – выдающимся писателям и знаменитым книгам о городе. Уникальная одесская литература, одесское кино – это неотъемлемая часть многонациональной культуры Украины. Может, не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит сталкивать людей? Может, имеет смысл прекратить языковые и культурные дискуссии и обьединиться для борьбы с агрессором?" – написал Роднянский.

Он добавил, что Пушкин писал об Одессе и бывал там, поэтому якобы нужно почтить память писателя. Кроме этого, несогласных в комментариях кинодеятель назвал "несчастными и невежественными", а также в пренебрежительной манере высказался об украинской писательнице Оксане Забужко.

На пост Роднянского ответил Максим Галкин, посоветовавший оставить вопрос переименования улиц одесситам.

"Думаю, вы прекрасно знаете, что культура от переименования улиц не умирает. Культура зависит от семьи, образования, а выбор писателя, поэта зависит от времени. От того, что сердце просит. Сердце украинцев просит сейчас скорее поэзию прекрасной Лины Костенко, чем мной любимого Пушкина. И мне Лина Костенко сейчас тоже ближе. Если украинцы хотят разграничения с культурой империи и выстраивания своих национальных ориентиров, это их право. Ни Пушкина, ни улицу, ни украинцев я из-за этого не буду любить меньше", – написал юморист.

В ответ Роднянский заявил, что волнуется за будущее Украины, где якобы "навязывают культурные войны". Кинодеятель считает, что России не нужно "дарить" деятелей культуры, чьи имена связаны с Одессой. Вместо этого, таких поэтов, писателей, художников и т.д. нужно вместе с украинцами "объединить в единую мощную многонациональную украинскую культуру".

Ранее OBOZ.UA писал, что Роднянский вступился за россиянку Нику Белоцерковскую и других "хороших" граждан РФ. В то же время Максим Галкин спел "Смереку".

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