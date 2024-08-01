УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Может, не стоит раскалывать общество?" Роднянский и Галкин публично поскандалили из-за переименования улиц в Одессе

Катерина Малай
Люди
2 минуты
2,5 т.
'Может, не стоит раскалывать общество?' Роднянский и Галкин публично поскандалили из-за переименования улиц в Одессе

Известный продюсер и режиссер родом из Киева Александр Роднянский и российский юморист-эмигрант Максим Галкин поскандалили из-за переименования улиц в Одессе. Первый считает это "борьбой с собственной культурой", а второй отстаивает украинизацию города.

Видео дня

Следует добавить, что Максим Галкин в юности жил и учился в Одессе, поэтому с Украиной у него связаны теплые воспоминания. Дискуссия возникла в Instagram Роднянского.

По просьбе подписчиков продюсер решил прокомментировать переименование улиц, которые носят имена Пушкина, Бунина, Жуковского, Жванецкого, Думского и других.

"Одесса всемирно известна благодаря своим уроженцам – выдающимся писателям и знаменитым книгам о городе. Уникальная одесская литература, одесское кино – это неотъемлемая часть многонациональной культуры Украины. Может, не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит сталкивать людей? Может, имеет смысл прекратить языковые и культурные дискуссии и обьединиться для борьбы с агрессором?" – написал Роднянский.

"Может, не стоит раскалывать общество?" Роднянский и Галкин публично поскандалили из-за переименования улиц в Одессе

Он добавил, что Пушкин писал об Одессе и бывал там, поэтому якобы нужно почтить память писателя. Кроме этого, несогласных в комментариях кинодеятель назвал "несчастными и невежественными", а также в пренебрежительной манере высказался об украинской писательнице Оксане Забужко.

"Может, не стоит раскалывать общество?" Роднянский и Галкин публично поскандалили из-за переименования улиц в Одессе

На пост Роднянского ответил Максим Галкин, посоветовавший оставить вопрос переименования улиц одесситам.

"Думаю, вы прекрасно знаете, что культура от переименования улиц не умирает. Культура зависит от семьи, образования, а выбор писателя, поэта зависит от времени. От того, что сердце просит. Сердце украинцев просит сейчас скорее поэзию прекрасной Лины Костенко, чем мной любимого Пушкина. И мне Лина Костенко сейчас тоже ближе. Если украинцы хотят разграничения с культурой империи и выстраивания своих национальных ориентиров, это их право. Ни Пушкина, ни улицу, ни украинцев я из-за этого не буду любить меньше", – написал юморист.

"Может, не стоит раскалывать общество?" Роднянский и Галкин публично поскандалили из-за переименования улиц в Одессе

В ответ Роднянский заявил, что волнуется за будущее Украины, где якобы "навязывают культурные войны". Кинодеятель считает, что России не нужно "дарить" деятелей культуры, чьи имена связаны с Одессой. Вместо этого, таких поэтов, писателей, художников и т.д. нужно вместе с украинцами "объединить в единую мощную многонациональную украинскую культуру".

"Может, не стоит раскалывать общество?" Роднянский и Галкин публично поскандалили из-за переименования улиц в Одессе

Ранее OBOZ.UA писал, что Роднянский вступился за россиянку Нику Белоцерковскую и других "хороших" граждан РФ. В то же время Максим Галкин спел "Смереку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!