Их любви хватит на всех: шесть знаменитостей, которые воспитывают пять и больше детей. Фото

Быть родителями – нелегкая задача, а быть родителями-знаменитостями – задача со звездочкой. В условиях постоянных гастролей или съемок, под круглосуточным пристальным наблюдением папарацци необходимо вырастить добропорядочных и хороших людей. Однако эта задача усложняется еще в том случае, если звезды воспитывают пять и больше детей.

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Многодетных звездный семей в Голливуде довольно много. Часто знаменитости берут детей из детдома, благодаря чему становятся примером и для обычных семей, которые решаются на усыновление. OBOZREVATEL расскажет о всемирно известных персонах, которые имеют пять и больше наследников.

Брюс Уиллис – 5 детей

Всемирно известный актер Брюс Уиллис собрал возле себя настоящий цветник. Он отец трех дочерей от своей бывшей жены и коллеги Деми Мур. В их звездном браке родились девочки Румер, Скаут и Таллулы. А еще две дочери у "крепкого орешка" есть от нынешней супруги Эммы Хеминг – Мейбл и Эвелин. Все сестры общаются между собой и поддерживают отца после диагностирования у него неизлечимой болезни.

Брэд Питт и Анджелина Джоли – 6 детей

Бывшая актерская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли являются родителями шестерых детей – Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло и близнецов Вивьен и Нокса. Из них трое – приемных. Мэддокса Джоли забрала из детского дома в 2002 году, когда ему было всего 7 месяцев, Захару удочерили в 2005-м, забрав из Эфиопии, а Пакса Тьена звезды усыновили в 2007 году во Вьетнаме.

Мадонна – 6 детей

Культовая Мадонна – мать шестерых детей. Первого ребенка, Лурдес Леон, она делит со своим бывшим любовником Карлосом Леоном, а второго, Рокко Ричи, – с бывшим мужем Гаем Ричи. Остальные четверо наследников – это приемные дети из африканской страны Малави.

Кевин Костнер – 7 детей

У легендарного актера и его первой жены Синди Сильва трое общих детей – Джо, Лили и Энни. У него также есть сын Лиам, который появился в отношениях с бывшей девушкой Бриджет Руни. Кевин Костнер и его нынешняя супруга Кристин Баумгартнер являются родителями еще троих детей – Кайдена, Хейса и Грейс.

Алек Болдуин – 8 детей

Один из рекордсменов в этом списке – 65-летний актер Алек Болдуин. Он стал отцом в восьмой раз в сентябре 2022 года. Кинематографист и его нынешняя жена Хилария воспитывают семерых совместных детей, а также у звезды есть 26-летняя дочь от первого брака с актрисой Ким Бейсингер – американская модель, актриса и режиссер Айрленд Болдуин.

Мик Джаггер – 8 детей

У Мика Джаггера восемь детей, пять внуков и три правнука. Младший ребенок 79-летнего британского рок-музыканта, Деверо, на два года младше одного из его правнуков.

Ранее OBOZREVATEL писал также об украинских звездах-многодетных родителях. В подборку попали Ольга Фреймут, Олег Скрипка и другие. Все подробности – в нашем материале.

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