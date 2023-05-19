Роберт Де Ниро работал таксистом, а Том Круз – курьером: самые отчаянные поступки знаменитостей ради роли в кино

Актерская игра – это редко импровизация и врожденный талант. Обычно актерам приходится много работать, учиться новому и буквально жить в роли своего персонажа вне съемочной площадки, чтобы почувствовать и проникнуться его историей.

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Иногда это занимает долгие месяцы, сопровождающиеся изнурительной работой. Редакторы сайта Сollider рассказали об отчаянных поступках звезд ради своих ролей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Роберт Де Ниро

Ради роли ветерана-социопата, который постепенно сходит с ума, работая таксистом в Нью-Йорке, Роберт Де Ниро месяц таксовал. Фильм "Таксист" 1976 года был столь важен для молодого артиста, что он охотно примерил на себя образ главного героя.

Джаред Лето

Ради правдоподобности в фильме "Отряд самоубийц", где Лето сыграл Джокера, актер специально портил отношения с коллегами. Он не только просил их называть себя Джокером все время, но и отправлял отвратительные "подарки", чтобы вызвать у звезд отвращение к себе.

Том Круз

В ленте "Соучастник" Том Круз сыграл профессионального убийцу и к этому тщательно готовился. Он оттачивал свои навыки владения оружием и оставаться незаметным на публике. Для этого всемирно известный актер притворялся курьером и пытался доставлять еду так, чтобы его не узнали.

Хоакин Феникс

Актер в фильме "Мастер" сыграл персонажа со сжатыми челюстями, а чтобы научиться разговаривать так, как от него ждали продюсеры, звезда заплатил дантисту за брекеты и резинки, хотя и не нуждался в этом.

Джейми Фокс

Для съемки в драме "Солист" Джейми Фокс также обратился к стоматологу, но с другой просьбой. Чтобы правдоподобно сыграть бездомного, артист попросил сточить ему зубы, имитируя гниение. Изобразить отвратительного персонажа с внешностью Фокса было нелегко, так что над его образом хорошо поработали.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об актрисах, разбивших чужие семьи. В список попали Анджелина Джоли, Блэйк Лайвли, Памела Андерсон и другие. Подробности – в нашем материале.

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