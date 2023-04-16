Джоли увела Брэда Питта, а Блейк Лайвли — Райана Рейнольдса: актрисы-разлучницы, которые разбили чужие семьи. Фото

Помните, как в 2016 году, когда Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем разрыве, все вокруг говорили: "Ну и как теперь верить в любовь?" Но нашлись тогда моралисты, которые твердили, что на чужом несчастье счастья не построишь. Они имели ввиду тот факт, что актриса увела любимого (теперь уже бывшего) у своей коллеги Дженнифер Энистон. И это, кстати, не первый случай, когда Джоли решилась построить отношения с уже занятым мужчиной. Впрочем, таких звездных разлучниц в Голливуде хоть отбавляй.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых из них. Очень часто эти браки также заканчивались неприятными историями, хотя встречаются и примеры счастливой семейной жизни.

Анджелина Джоли

Раз уж мы начали с красотки Джоли, то с ней и продолжим. Звезда сотни знаменитых кинокартин разбила не одну семью. Началось все в 2000-х. Тогда актрисы вышла замуж за своего коллегу Билли Боба Торнтона. А незадолго до этого он собирался жениться совсем на другой девушке, пока между ними не стала Джоли. И поженились актеры, к слову, пока другая невеста Торнтона была в командировке и даже не догадывалась об измене "любимого". Но брак Джоли и ее на тот момент уже второго мужа продлился не долго – уже в 2003-м они развелись.

А спустя три года культовая актриса закрутила роман с Брэдом Питтом, который из-за нее порвал с не менее культовой Дженнифер Энистон. Известно, что этот разрыв был очень болезненным для звезды "Друзей". Ходят слухи, что в браке с Питтом она пережила несколько выкидышей, а сейчас у 54-летней Энистон детей нет. Но и семейная жизнь Джоли с Питтом продлилась недолго, хотя эта история была однозначно яркой и запоминающейся для их фанатов по всему миру.

Блейк Лайвли

Сейчас Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – показательная звездная семья, любви которых по-доброму завидуют все их поклонники. Они многодетные родители и, кажется, в их истории все идеально. Но мало кто знает, что звезда "Сплетницы" появились в жизни "Дэдпула", когда он был женат на Скарлетт Йоханссон. Правда, тогда они уже официально занимались разводом, но Лайвли однозначно повлияла на ускорение этого процесса.

Эмбер Херд

За скандальным разрывом Эмбер Херд и Джонни Деппа наблюдал весь мир. Слезы, потеря многомиллионных контрактов в кино, обвинения в насилии, ложь и истерики... Чего только не продемонстрировала нам эта судовая война.

Однако начинался роман двух актеров тоже не самым красивым образом. Когда Херд положила глаз на Деппа, он состоял в отношениях с французской актрисой, певицей и моделью Ванессой Паради. Вместе они воспитывали общую дочь Лили-Роуз Депп. И хотя пара свои отношениях так и не узаконила, их гражданский брак длился больше 14 лет. А потом, в 2011-м, звезда "Пиратов Карибского моря" и сотни других культовых кинокартин познакомился с молоденькой Херд. Вместе они снимались в фильме "Ромовый дневник".

Депп и Херд провстречались 4 года, а затем 15 месяцев прожили в браке. Что было дальше – вы уже знаете.

Памела Андерсон

В 2020 году пышногрудая красавица Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Избранником актрисы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Он на 15 лет младше своей звездной жены, однако их брак стал скандальным не из-за разницы в возрасте, а после того, как бывшая жена Хейхерста рассказала, что он ее бросил ради "спасательницы Малибу".

"Я решила высказаться, потому что хочу, чтобы люди знали, что мои почти пятилетние отношения закончились из-за романа Пэм и Дэна, который начался, когда он еще был со мной", – говорила женщина в интервью, утверждая, что ее избранник начал отдаляться от семьи практически сразу, как устроился телохранителем актрисы.

Кристен Стюарт

Звезды "Сумерек" Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон сыграли влюбленную пару в кино, а затем обрадовали многомиллионную армию фанатов признанием, что встречаются и в жизни. Но в 2012 году все оборвалось, когда актриса изменила тогдашнему спутнику с британским режиссером Рупертом Сандерсом. А он, в свою очередь, на тот момент был женат на модели Либерти Росс и воспитывал с ней двоих малышей.

"Любви до гроба" у Стюарт и Сандерса не получилось, зато получилось поставить крест на своих предыдущих отношениях. А сейчас, к слову, актриса собралась выходить замуж за женщину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились самые красивые и популярные актрисы Голливуда 90-х годов. Они сводили с ума миллионы мужчин, а некоторые делают это и 30 лет спустя.

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