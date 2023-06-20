Робби Уильямс начал задыхаться прямо во время концерта и озвучил публике причину: это не из-за возраста. Видео

Всемирно известный британский певец Робби Уильямс был вынужден прервать одно из своих выступлений из-за плохого самочувствия. Музыкант начал задыхаться. По словам поклонников, этот концерт проходил в Барселоне, Испания.

Видео дня

Во время исполнения одного из своих многочисленных хитов Уильямсу вдруг не хватило воздуха. Момент попал на видео, которое распространила Instagram-страница издания The Daily Mail.

Поскольку артист поет вживую, ему пришлось просить музыкантов, которые аккомпанировали ему на сцене, сделать паузу.

"Стоп", – произнес Уильямс, после чего начал тяжело дышать, пытаясь набрать в грудь как можно больше воздуха.

Исполнитель объяснил публике, что это с ним случилось не из-за возраста, а из-за коронавируса, которым он болел долгое время.

"Это не из-за возраста. У меня был дурацкий продолжительный COVID", – обратился к публике певец.

Фаны в свою очередь решили поддержать звезду, поэтому усыпали его громкими аплодисментами и возгласами. В комментариях под видео также собралось немало слов поддержки в адрес знаменитости: "Поправляйся скорее, сделай перерыв", "Это не шутки, нужно время, чтобы полностью восстановиться", "Мы любим тебя! Больше отдыхай".

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