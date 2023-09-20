Рианна и ее скандальный бойфренд A$AP Rocky впервые показали новорожденного сына на семейных фото

Всемирно известная барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, американский рэпер A$AP Rocky устроили семейную фотосессию. Перед камерой они впервые позировали с новорожденным сыном, который появился на свет в августе этого года. Больше месяца имя и пол малыша оставались в секрете, а в сети ходили слухи, что у звезд родилась дочь.

Семейную фотосессию для знаменитостей и их наследников устроил знаменитый звездный фотограф Майлс Диггс. Один кадр он обнародовал на личной странице в Instagram, другие можно увидеть в профиле журнала Vogue.

Так, стало известно, что вторым ребенком 35-летней Рианны стал все же мальчик, а назвали его Риот Роуз. Такой выбор родители сделали неспроста. В их семье имена всех членов начинаются на букву Р. Настоящее имя рэпера – Раким Майерс, а старшего 16-месячного сына зовут RZA в честь хип-хоп-исполнителя Роберта Фицджеральда Диггза, который выступал под соответствующим псевдонимом.

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Для фотосессии исполнительница хитов Diamonds, Umbrella и других выбрала стильный лук, состоящий из джинсовой куртки оверсайз с капюшоном, стильных лосин-ботфортов, а также массивных золотых цепей на шее. На голове у нее были афрокудри, собранные в высокий хвост.

A$AP Rocky позировал в привычном для себя образе: белой майке, джинсах, с серебряной цепью на шее и косичками на голове. На некоторых снимках он показался в клетчатой рубашке сверху.

Старший наследник пары, судя по фото, растет настоящим модником. Ему уже сделали такую же прическу, как у папы. Что касается младшего сына, то его наряды вызвали разногласия в сети. Мальчика сфотографировали в светло-розовом комбинезоне с шапочкой в цвет, а затем в персиковом костюме. Поклонники начали гадать, что у пары действительно родилась дочь и они хотят всех запутать. Однако, скорее всего, звезды просто игнорируют гендерные стереотипы в одежде.

Напомним, Рианна и A$AP Rocky воспитывают старшего сына, который появился на свет год назад. Именно поэтому новость о второй беременности певицы стала большой неожиданностью для фанов. Сообщила она ее довольно эпатажно – во время выступления в перерыве между таймами легендарного Супербоула в наряде, подчеркивающем уже довольно заметный животик. Этот перформанс стал первым живым выступлением певицы за 5 лет.

Напомним, бойфренд Рианны не так давно попал в громкий скандализ-за своего украшения в форме танков, образующих буквуZ. Такой поступок вызвал волну возмущения пользователей, обвинивших звезду в пропаганде российской агрессии против Украины. Комментаторы попытались объяснить рэперу, что Z – это современная свастика.

Также OBOZREVATEL писал, что A$AP Rocky во второй раз опубликовал фото с Z-украшением, но учел ошибки предыдущей публикации и рассекретил смысл.

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