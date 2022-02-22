Американский режиссер Роберт Б. Уайди публично поддержал Украину: Путин – новый штамм вируса

Американский режиссер Роберт Б. Уайди опубликовал фотографии из своей поездки в Киев, чтобы поддержать Украину в условиях растущей агрессии со стороны России. Он поделился хэштегом #StandWithUkrain ("Встань на сторону Украины"), а также назвал президента РФ Владимира Путина "следующим штаммом вируса" после COVID-19.

"Я думал, что пойду туда, где происходит действие, но там необычно тихо. Где все?" – написал известный кинематографист в Twitter и показал свой снимок у Андреевской церкви в украинской столице. В следующих сообщениях герой мема с титрами "Directed by Robert. B. Weide" уточнил: он приезжал в Киев девять лет назад.

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"Чтобы никто не принял меня за храбреца: это фото было сделано в Киеве девять лет назад. Вот некоторые другие", – написал режиссер и показал снимки, которые привез из путешествия в Украину.

Американский кинорежиссер также высказался о разрушительных действиях лидера Кремля, сравнив его политику с мировой пандемией. "Что ж, следующий вариант вируса здесь. Зовут Путин", – написал Роберт Б. Уайди.

Напомним, что имя Роберта Б. Уайди получило широкую известность в сети и стало мемом. К видео, иллюстрирующим неловкие ситуации, забавные фиаско или провалы, начали добавлять титры "Directed by Robert. B. Weide" из сериала режисера "Curb Your Enthusiasm" ("Умерь свой энтузиазм"). Во время этого короткого кадра играет музыка, характерная для старых комедий.

Звезда и сам использовал эту интернет-шутку. Например, публиковал мем о том, что "срежиссировал" 2020 год, когда началась пандемия коронавируса.

Коротко о знаменитости:

Роберт Б. Уайди (Роберт Уайд) – 62-летний американский сценарист, продюсер и режиссер. Известен по сериалу "Умерь свой энтузиазм", документальному фильму "Ленни Брюс: Клянусь говорить только правду" о популярном стенд-ап комике 50-60-х годов. Последняя картина номинировалась на "Оскар" в 1999-м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский музыкант Андрей Макаревич осудил политику Кремля, направленную против Украины, а также соотечественников, которые считают: "самый главный", то есть президент РФ Владимир Путин – "самый мудрый". Артист риторически спросил, виноваты ли украинцы, "которых начнут убивать", в том, что НАТО как бы "подвинулось к границам" России (как утверждает лидер страны-агрессора).