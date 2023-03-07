Решетник растрогал сеть стихотворением, которое посвятил пленному герою: черти в ожидании бьются все в экстазе и делят оккупантов

Телеведущий Григорий Решетник, как и многие другие украинские звезды, не смог публично не отреагировать на зверское убийство украинского героя, который в глаза оккупантам сказал: "Слава Украине". Смелость воина вдохновила артиста на поэзию, растрогавшую его подписчиков.

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В строках Решетник выплеснул горе и желание отомстить нелюдям, стреляющим в безоружных людей. Стихотворение появилось в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущий описал свободный, гордый и независимый взгляд героя, который украинцы не забудут.

"Вам час до пекла всім, падлючі руські мразі

Горить вогонь, окріп вже закипає в казані

Чорти в очікуванні, б’ються всі в екстазі

І ділять орків: цей – тобі, а цей – мені", – говорится в поэзии.

В комментариях подписчики Решетника признались, что также таким образом переживают трагические эмоции и восхитились его творчеством.

"Сильно. Я тоже только что написала стих. Пока только это спасает", "А главное, что в его глазах не было ни капли страха. Он сказал, как есть, стоя на своей родной земле", "Как же больно", "Не забудем и не простим", – говорится в комментариях украинцев.

Кстати, Григорий Решетник стал не единственным лидером мнений, посвятившим стихотворение герою. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик прочел свою мощную поэзию.

Напомним, 6 марта соцсети всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот сказал: "Слава Украине!"

Офис Генпрокурора Украины начал расследование, а в сети в настоящее время объявили денежное вознаграждение за имена убийц пленника украинского защитника. Эта сумма постоянно растет.

Как писал OBOZREVATEL, хэштег "Слава Україні!" за несколько часов возглавил мировые тренды Twitter. На расстрел украинского героя, без страха смотревшего в глаза смерти, отреагировали известные деятели, политики, журналисты и лидеры мнений.

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