Хештег ''Слава Украине!'' возглавил мировые тренды Twitter: через несколько часов появились десятки тысяч сообщений

В понедельник, 6 марта, Украину и весь мир всколыхнуло видео казни оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после слов "Слава Украине!", которые он произнес. В сети сразу появилась реакция на зверства военных преступников РФ. Так, хештег "Слава Украине!" возглавил мировые тренды Twitter.

Видео дня

Публика начала писать в постах о героическом поступке украинского бойцы, упоминая его последние слова. Всего через несколько часов появились десятки тысяч сообщений по этому поводу. Об этом свидетельствует статистика соцсети (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, по состоянию на момент написания статьи хештег "Слава Украине!" набрал 69,2 тысяч твитов.

Ответ на культовую украинскую фразу – "Героям Слава!" – набрал 32,8 тысяч твитов.

"Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине!" – пишут в сети.

Кроме того, появилось уже множество рисунков казненного украинца. Его изобразили даже в образе Святого – с нимбом.

Отметим, на очередное военное преступление россиян отреагировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что подобные действия оккупанты "отбеливаются" кремлевской пропагандой и мифами о "нацистах".

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Как известно, россияне тоже бурно отреагировали на видео расстрела. Они разразились истерикой, выдвигая собственные и крайне циничные версии преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении военным страны-террориста РФ в совершении военных преступлений в Ирпене. Оккупанты в течение 5-6 марта 2022 года расстреляли 10 гражданских автомобилей, в результате чего 9 человек погибли, еще 12 получили ранения;

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