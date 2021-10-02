'Лишней секунды не дадут': репортер из Украины назвала 'подводные камни' общения с голливудскими звездами. Эксклюзив

Голливудский репортер Анна Павлова-Гринтри поделилась инсайдерской информацией об общении с кинозвездами. По ее словам, за каждую беседу прокатчик той или иной картины в любой стране должен заплатить американской киностудии определенную сумму.

Стоимость зависит от статуса актера, формата интервью (печатное или видео) и от длительности беседы. Об голливудских расценках Анна рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

"В среднем кинодистрибьюторы в разных странах платят в районе 2000 – 3000 долларов (Прим. ред. – 53 252-80 тыс. грн) за каждого таланта, с которым журналист делает интервью", – говорит репортер.

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На самом интервью, помимо журналиста и актера, обычно присутствует человек-секундант. Когда общаешься с актером, за его спиной секундант отсчитывает сначала минуты, потом – секунды.

"Ты находишься в ситуации, когда понимаешь, что лишней секунды не дадут, а второго шанса не будет. Иногда только сам актер может сказать что-то вроде: "Ну давайте еще один вопрос". И это хорошо. Если есть регламент времени – больше продуктивности", – отметила Анна Павлова-Гринтри.

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