Артём Лоик поразил, что ему сказал Лепс 24 февраля 2022 года: он сам позвонил по телефону
Украинский рэп-исполнитель Артем Лоик рассказал, что разговаривал с певцом-путинистом Григорием Лепсом в первый день полномасштабного вторжения. По словам артиста, тогда пропагандист отреагировал на начало войны популярным российским нарративом "на самом деле все не так", поэтому их общение завершилось.
Об этом рэпер рассказал в интервью Славе Демину для проекта "Муз_Тренд". Он отметил, что в тот день Лепс сам позвонил ему по телефону.
"В последний раз я с ним поговорил в первый день полномасштабного вторжения. Он мне позвонил. Спросил: "Как там у вас?". Я ему все объяснил. А он сказал, что крови мало, там же все не так. Его реакция мне не понравилась и это был последний наш разговор", – поделился исполнитель.
Следует отметить, что ранее Артем Лоик сотрудничал с Z-певцом. По словам украинца, в начале карьеры он писал много текстов, однако не имел возможности записывать треки. Когда с ним связался Лепс и предложил создать общую песню, рэпер увидел возможность популяризировать свое творчество.
Артист отметил, что его сотрудничество с пропагандистом завершилось, ведь у них были разные взгляды на музыку.
"Мы спорили на тему: что нужно писать и что должен делать певец на сцене. Он говорил, что мы должны петь для людей, чтобы им было весело. А я всегда считал, что мы должны немного поднимать уровень слушателя. Все эти Лепсы не слушают свои "два прихлопа, три притопа". Я всегда обращался к человеку, а не к людям", – рассказал рэпер.
Дополнительно Артем Лоик признался, что почти не зарабатывал в России. Ему платили совсем маленькие суммы за выступления, а иногда вообще оставляли без гонораров.
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