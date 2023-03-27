Рэдклифф впервые станет отцом: как выглядит беременная жена звезды ''Гарри Поттера''

Британская кинозвезда Дэниел Рэдклифф, наиболее известный благодаря роли мальчика-волшебника в серии фильмов "Гарри Поттер", впервые станет отцом. Первеница 33-летнего актера под сердцем носит избранница на 5 лет старше его, американская актриса Эрин Дарк.

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В фан-аккаунте Рэдклиффа уже появились фотографии британца с беременной любимой. Информацию журналистам The Mirror подтвердил также представитель актера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Судя по фото, ждать первенца артисту осталось совсем недолго. Инсайдер сообщил журналистам, что пара только недавно рассказала о беременности родным и близким.

"Дэниэл и Эрин никогда не были так счастливы, как сейчас. Они в восторге и не могут дождаться, когда станут семьей, состоящей из трех человек. Недавно они рассказали своим родным и друзьям. Это невероятно увлекательное время", – говорится в комментарии.

Влюбленные встретились на съемочной площадке более 10 лет назад, однако до сих пор не женились. О своих отношениях они редко говорят с папарацци и почти не появляются вместе на публике.

В прошлом году Рэдклифф проговорился, что планирует закончить все кинопроекты к 2024 году. Вероятно, именно беременность избранницы заставила его пойти на такой шаг.

Ранее OBOZREVATEL писал, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. О поле и имени малыша – читайте по ссылке.

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