Ребрик – о коронавирусе: очень коварен и может сбить с ног каждого

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно заболела коронавирусом, заявила, что пробыла на самоизоляции 18 дней и теперь возвращается к работе на сцену.

По словам знаменитости, это было одно из самых тяжелых испытаний в ее жизни. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram.

Так, Ребрик рассказала, что человеку-энергии очень трудно оказаться закрытым в четырех стенах. Звезда отметила, что вирус очень коварен и может сбить с ног каждого и, конечно, в тот момент, когда совсем к этому не готов.

"Коронавирус – это ничего веселого. Да, появилось время поваляться в постели, посмотреть кино, почитать книги, в конце концов банально выспаться, но, к сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, и когда ты понимаешь, что даже перевернуться со стороны на сторону – это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток, фильмов и веселья", – сообщила телеведущая.

Ребрик добавила, что в дальнейшем, как и до болезни, она будет строго соблюдать все правила: маски, перчатки, чистые руки.

Напомним, Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском Академическом Молодом театре.

В 2006 году стала ведущей прогноза погоды на телеканале СТБ.

В 2008 году – ведуча талант-шоу "Танцуют все". С 2009 вела проект "Невероятные истории любви" на СТБ.

В 2015-2017 снялась в сериале "Останній москаль" в роли сельской продавщицы Ирины.

С 2017 года – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

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