'Реабилитация может длиться до конца жизни': жена водителя фуры, пострадавшего в ДТП с Анной Жук, рассказала о его состоянии

Водитель фуры, в которую врезалась машина блогера Анны Жук, находится в стабильном состоянии, но получил тяжелые травмы. За ним сейчас наблюдают киевские врачи.

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Супруга Александра Олейникова Ольга поделилась с журналистами "Сніданок з 1+1" информацией о состоянии мужа. Женщина сама все еще не оправилась от пережитого в жутком ДТП.

По словам Ольги, в момент аварии она находилась рядом с мужем. Женщина видела, как из легкового автомобиля водитель выносил ребенка, чтобы тот не увидел тело погибшей мамы.

Ольга рассказала, что Александру – 40 лет. Он родом из Первомайска Николаевской области. У пары есть двое детей. Врачи диагностировали у мужчины позвоночно-спинномозговую травму и ушиб спинного мозга. Пострадавшего уже транспортировали из больницы на Полтавщине в медицинский центр в Киеве. С этим помогли родственники и друзья блогера Анны Жук, которые также помогают оплачивать лечение.

Ольга тоже открыла сбор денег на реабилитацию мужа, которая, по прогнозам, может продолжаться до конца жизни. Она призналась журналистам, что врачи обещают улучшение его состояния через три месяца.

Друг погибшего блогера Денис Поветкин также рассказал журналистам, что недавно ходил в больницу к пострадавшему. По его словам, на момент ДТП Олейников был под кабиной и ремонтировал грузовик.

"Лежал бы он на несколько сантиметров левее или правее, то уже был бы не один летальный исход, а несколько, – сообщил он. – Слава Богу, что он живой и в сознании, а состояние его стабильное".

Напомним, что Анна Жук погибла 24 января, когда ехала с сыном и мужем по трассе Харьков – Киев. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с грузовиком. Анна скончалась на месте, а муж, ее сын и Олейников попали в больницу.

27 января полиция вручила подозрение мужу блогера Владимиру Билевцову в соответствии с частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения тяжелой степени).

Ранее OBOZ.UA писал, что суд избрал ему меру пресечения. Билевцова будут держать под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.

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