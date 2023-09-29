Тринчер и Брежнева развелись официально или нет? Много теорий и догадок вокруг этих имен и никакого аргументированного комментария от самих звезд. Вера Брежнева решила вообще молчать, а Анна Тринчер агрессивно рефлексирует на любые разговоры о ее потенциальном статусе холостячки.

"Развод" – термин, вызывающий яркие эмоции от удивления к возмущению. Несколько лет назад звезды на разводах создавали пиар-проекты, монетизировали на максимум и выходили в медийное пространство, зарабатывая большие гонорары и социальные бонусы. Развод известных людей – это как реалити-шоу, за которым всегда интересно наблюдать. Есть боль, есть собственные образы, сложные истории, личные трагедии, но в основном это продуманные шаги, как извлечь выгоду для дальнейшего продвижения карьеры.

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Что изменилось? Почему украинские звезды сейчас скрывают свои разводы, а не монетизируют их, как раньше?

Дело в том, что когда ты замужем, в медийном пространстве формируется совсем другой образ человека – успешный, востребованный, реализованный. Работает иллюзия идеальной жизни, которую легко продавать на широкую общественность. Становится больше телеэфиров, о тебе пишут СМИ в положительном ракурсе, новые рекламные долгосрочные контракты уже с флагманскими брендами.

Давайте субъективно рассмотрим под линзой микроскопа ситуацию, когда перечисленные выше артистки признаются в разводе или в том, что переживают крах в отношениях.

Что будет дальше?

В случае певицы Веры Брежневой начнут обвинять, что ее муж (несмотря на то, что экс) продолжает работать на российский рынок и что Вера "недостаточно" украинизировалась. Конечно, это чревато репутационными рисками. И без того хрупкий имидж может посыпаться. У Веры четкая проукраинская гражданская позиция, она помогала нашим беженцам в Европе, но есть бекграунд, который пока мешает Вере полноценно вернуться в украинское пространство.

У Ани куда более интересный кейс. Она – представительница молодой сцены, поэтому к ней повышенное внимание, как и со стороны СМИ, так и поклонников. Команда певицы создала рабочий механизм, пользующийся безумным спросом. Тринчер – прежде всего рекламное лицо. Не думаю, что великие бренды захотят активно работать с Аней в период турбулентности личных проблем артистки. То есть, можно потерять все. Переспективы не очень, по-моему.

Но есть и положительные примеры, как Антон Савлепов. Артист расстался со своей женой из-за полярных политических взглядов по поводу российского вторжения в Украину. Горбачева вернулась в Москву, Антон избрал четкую патриотическую позицию. Солист Quest Pistols сообщил о причине развода и больше ничего не комментировал. Ни грязи, ни хайпа, ни стремления на этом заработать.

Я искренне хочу пожелать нашим звездным парам научиться договариваться "на берегу". Умейте разойтись по-тихому, без грязи, или выбрав путь публичной огласки – создайте крутой пиар-кейс, за которым захочется наблюдать, как за индийским кино.

Всем желаю крепкой любви и железного доверия в браке. А мы продолжаем изучать пикантные подробности звездной жизни украинского шоу-бизнеса.