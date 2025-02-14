'Развод' Канье Уэста и Бьянки Цензори: представитель звезд прокомментировал слухи о разрыве пары после раздевания на красной дорожке

После скандальной выходки жены рэпера Канье Уэста – Бьянки Цензори – на красной дорожке премии Грэмми 2025, где эпатажный архитектор предстала перед публикой почти голой, начали активно распространяться слухи о разводе супругов. В сети отмечалось, что ситуация с раздеванием якобы стала причиной разрыва пары, однако представитель звезд Майло Яннопулос опроверг все подобные предположения.

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В комментарии для The Hollywood Reporter мужчина сообщил, что 47-летний исполнитель и 30-летняя модель все еще вместе. Кроме того, представитель супругов отрицает заявления о том, что рэпер выбирает образы для своей избранницы.

"Развод" Канье Уэста и Бьянки Цензори

Информация о расставании знаменитостей появилась на сайте Daily Mail. Ссылаясь на слова источника, приближенного к паре, в издании отметили, что после выходки на красной дорожке Канье Уэст и Бьянка Цензори уже обсудили развод. Супруги якобы планировали обратиться в суд, чтобы официально поставить точку в браке. Кроме того, как отметил инсайдер, после разрыва архитектор должна получить от мужа выплату в размере 5 миллионов долларов.

Комментарий представителя звезд

Однако все подобные предположения опроверг Майло Яннопулос. По словам представителя звезд, слухи об их разводе появляются в сети не впервые, однако у них до сих пор хорошие отношения.

"Канье с Бьянкой сейчас в Лос-Анджелесе, собираются вместе отпраздновать День святого Валентина. Объявления об их личной жизни будут поступать от них напрямую, а не из слухов в таблоидной прессе. Это уже в пятый или шестой раз, когда пресса ошибочно сообщает, что Канье и Бьянка расстаются? Я сбился со счета", – отметил Яннопулос.

Кроме того, представитель супругов высказался и о слухах, что рэпер якобы заставил свою избранницу выйти на красную дорожку в прозрачном мини-платье. Майло Яннопулос отметил, что Бьянка Цензори самостоятельно выбирает свои луки, поэтому заявления о физическом давлении на архитектора из-за нарядов со стороны артиста "до истерики абсурдны".

Канье Уэст и Бьянка Цензори тайно связали себя узами брака в декабре 2022 года. С тех пор архитектор появляется с рэпером почти на всех публичных мероприятиях, однако ее внешний вид часто смущает общественность. После встречи с артистом Цензори стала отдавать предпочтение откровенным образам и неоднократно позировала перед камерами в прозрачной одежде.

Напомним, во время церемонии вручения премии Грэмми 2025 года эпатажный архитектор шокировала публику своим внешним видом. Сначала Бьянка Цензори вышла на красную дорожку в свободной шубе, однако через несколько минут сняла с себя этот предмет гардероба. Оказалось, что под верхнюю одежду избранница рэпера надела мини-платье из прозрачной ткани без белья. После этой выходки полиция вывела супругов с мероприятия.

Однако на этом скандалы с участием звезд не закончились. Канье Уэст вышел на связь в соцсети X, где в течение длительного времени публиковал абсурдные публикации. Сначала он признавался в любви к Адольфу Гитлеру, писал обидные слова о евреях и назвал себя нацистом. Он даже выпустил серию футболок со свастикой стоимостью $14,88, для продвижения которых приобрел рекламное место на Супербоуле 2025. Позже он обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом освободить из тюрьмы своего скандального товарища P. Diddy, которого обвинили в секс-торговле людьми и рэкете. Не забыл рэпер и о проделке Цензори на красной дорожке, поэтому оправдал ее поступок, отметив: все просто завидуют его жене. После ряда подобных постов он удалился из соцсети.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что после скандала с раздеванием на Грэмми 2025 жена Канье Уэста переоделась в не менее провокационный образ.

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