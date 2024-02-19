Наталья Сумская объяснила, чем нынешняя война страшнее предыдущей

Народная артистка Наталья Сумская рассказала, как ей живется во время войны в Украине. Артистка призналась, что ее родные пережили оккупацию во время Второй мировой – мама рассказывала о тех временах.

Об этом Наталья Сумская сказала в интервью OBOZ.UA. Актриса отметила, что история повторяется, однако нынешняя война страшнее предыдущей.

"На втором году полномасштабной войны, мне кажется, люди стали более уязвимыми – я это вижу, – делится наблюдениями актриса. – Но вне страдания пытаются себя занять – работой, книгами, хозяйством. Тем же театром. И так уже было – не только наше поколение переживало войну. Моя мама Анна Опанасенко-Сумская оставила нас через пару дней от начала полномасштабного наступления. Она иногда вспоминала отдельные эпизоды предыдущей войны: родные пережили оккупацию".

"Хотя мне кажется, сегодняшняя война страшнее тем, что врагом, безжалостным варваром, оказался ближайший сосед, притаившийся на несколько десятилетий, а теперь запустивший наемников на нашу землю, – продолжает Сумская. – И еще жестоко, неожиданно, невыносимо то, что мы сейчас переживаем до тысячи ракетных атак, уничтожение целых городов".

"Досадно, что так разгулялась коррупция. Воровство, о котором говорят отовсюду, – сетует актриса. – А наряду с этим люди отдают последнее. Это внутреннее горе – и его, к сожалению, немало. Представим, что происходит на передовой! Нам нужно искренне молиться, помогать чем можем воинам. От нас в тылу многое зависит. В прошлую войну, например, люди не могли помогать деньгами, потому что не было современных возможностей для этого. Волонтерское движение – это уникальное явление, которое на наших глазах спасает Украину".

Наталья Сумская признается, что не слушала в начале вторжения спикеров, утверждавших, что противостояние закончится через "две-три недели": "Люди слушали тех, кто предрекал скорую победу, однако мало верили. И делали свое дело. Наступает утро, ты должен встать и работать, чтобы поддержать близких и уходящих воевать. И в память о тех, кого уже нет с нами. Это страшное горе, и мы еще долго будем их оплакивать. А упрекать тех, кто рассказывал нам сказочки, нет смысла. Полагаемся, как всегда, на время, которое все расставит по местам – я верю в это. Как и в то, что правда восторжествует. И армия остановит страшное нашествие".

Полное интервью с Наталией Сумской читайте здесь на OBOZ.UA.

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