Раздраженный бойфренд Ани Лорак случайно подставил певицу и раскрыл ее настоящую позицию

Бойфренда-испанца предательницы Украины Ани Лорак по имени Исаак вывели из себя статьи и ролики украинцев, посвященные певице. В частности, речь идет о сенсационных заявлениях блогера Богдана Беспалова, с которым и вышел на связь новый любимый исполнительницы. На эмоциях, он выдал ряд бессмысленных "оправданий", которые только глубже зарыли репутацию Лорак.

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Богдан Беспалов записал весь разговор и фрагментами опубликовал в Telegram. Общие итоги он изложил в своем видео на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам блогера, Исаак сам связался с ним в Instagram, где после короткого диалога предложил поговорить по видеосвязи. В этом разговоре испанец выдал, что нет ничего плохого в том, что Лорак "прозрачно" работает в России, тогда как деньги с ее налогов страна-агрессор впоследствии направляет на террор в Украине.

На вопрос, почему Лорак не дает интервью украинским журналистам, однако разговаривает с ярыми пропагандистами из РФ, Исаак заявил, что укрСМИ "манипулируют, вырывают из контекста и не заслуживают ее внимания".

Испанец попытался оправдать свою девушку, назвав ее "особенной" и отметив, якобы Ани Лорак пострадает от выражения своей позиции сильнее, чем кто-либо другой. Каким образом ее беззаботная жизнь на курорте может попасть под удар, Исаак объяснил позже.

Раздраженный массажист также добавил, что украинцы не уважают выбор певицы, потому что они "ультранационалисты". По словам испанца, соотечественники Лорак не могут бороться за свободу, ведь у них "ее нет".

Исаак также выдал, что 140 миллионов россиян не нужно ненавидеть, ведь не все они поддерживают войну, как, например, сама Лорак. Не выдержав натиска собеседника, бойфренд певицы случайно проговорился, почему она игнорирует геноцид своего народа.

"Родившись в своей стране, ты что – раб? Она не рабыня Украины. Она просто хочет развиваться, стать популярнее и зарабатывать деньги", – сказал Исаак.

Судя по эмоциональному разговору, можно заключить, что любимого исполнительницы затронули правдивые слова о ней. Он даже попытался впервые "отбелить" ее имя перед украинцами, хотя и неудачно.

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